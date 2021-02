Carmen Borrego asegura estar muy apenada por el conflicto con Alejandra Rubio

MADRID, 14 (CHANCE)

Carmen Borrego sigue en el foco mediático porque el conflicto que tiene abierto con su sobrina, Alejandra Rubio, sigue dando de qué hablar. Ayer mismo, la joven explicaba en el plató de 'Viva la vida' que no había hablado con su tía todavía porque no le había apetecido y que estaba cansada de que todo el mundo la dejara de mentirosa. Hoy ha sido el turno de la hermana de Terelu Campos y lo cierto es que ha confesado estar muy apenada con la situación.

"Estoy nerviosa, para mí es una de las tardes más difíciles en un plató de televisión, me gustaría dejar claro que parece ser que yo doy una sensación de alguien que no soy y hoy me gustaría dar la imagen de quién soy" le empezaba diciendo a Emma García. Y es que Carmen quiere dejar claro que, el hecho de tener un distanciamiento con Alejandra, no significa que lo tenga con más familiares: "Cuando yo digo que no somos un clan es que en un familia puedes tener problema con un miemro y no tenerlo con los demás. Quiero felicitar a mi marido por el día de los enamorados y a mis hijos".

El vídeo del día MWC confirma para este junio “un Mobile

2021 seguro” en Barcelona

Hemos visto a Carmen Borrego dolida con la actitud de su sobrina porque tal y como ella ha confesado, ha hecho todo lo posible por hablar con ella: "Yo no voy de víctima de nada. Muchas veces uno está mal y la otra persona no, no he hablado con Alejandra porque ella no ha querido. Yo he dado todos los pasos, la he llamado, la he mandado un mensaje... si no llama, yo seguiré haciéndole. No lo ha hecho porque no lo cree conveniente, no sé. Yo no sé de lo que se habla".

La hija de María Teresa Campos ha dejado claro que si Terelu Campos hubiese sabido algo, lo hubiese intentado arreglar en casa: "Lo primero que yo hago si mi hija tiene un problema con mi hermana es coger a mi hermana y preguntarle, a mi Terelu me dijo que no sabía nada". Carmen no ha entendido por qué su sobrina no le ha dicho en la privacidad qué le ocurría con ella: "Realmente hubiese preferido que mi sobrina me hubiese dicho a mi qué problema tiene conmigo".