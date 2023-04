Carmen Borrego asegura que esta Semana Santa será diferente, pero que están bien porque su madre sigue con ellas

MADRID, 1 (CHANCE)

Hace unos días leíamos el blog de Terelu Campos en la revista Lecturas donde aseguraba que esta Semana Santa será triste porque su madre, Maria Teresa Campos, no la vivirá desde Málaga, como ha sido costumbre para la familia. Una noticia que se esperaba debido a la discreción que hay entorno a la comunicadora desde hace unos meses por su estado de salud.

Europa Press hablaba con Carmen Borrego en exclusiva este viernes y nos confesaba que no se trata de una noticia triste, simplemente es una decisión que han tomado tanto ella como su hermana debido al estado en el que se encuentra María Teresa.

"Tampoco está triste" nos confesaba Carmen en referencia a Terelu, asegurando que "mi madre está con nosotros, gracias a Dios y, simplemente, mi madre ya no va a ir a Málaga porque no lo creemos oportuno". La colaboradora nos confesaba que no está triste "porque yo voy a estar con ella y estar con mi madre para mí nunca va a ser una tristeza".

Carmen ha dejado claro que "se le va echar de menos" en esta Semana Santa, pero que su madre sigue estando con ellas: "No nos creamos que no está, mientras que mi madre esté, nosotras somos felices y yo me quedo con ella encantada y luego también se queda Terelu con ella".

En cuanto al estado de salud de la veterana comunicadora, Carmen nos ha explicado que "está bien, está donde tiene que estar, en casa, descansando y desconectada". Tal y como han confesado en repetidas ocasiones las hermanas, lo único que les preocupa es que su madre pueda envejecer tranquila y alejada de los focos para los que tanto ha trabajado.