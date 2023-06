Carmen Borrego, de cena con Terelu Campos, recupera la sonrisa tras el nacimiento de su nieto

La colaboradora, que no podía evitar romperse en 'Sálvame' al revelar que no irá al hospital a conocer a su nieto, recupera la sonrisa con el apoyo de sus grandes pilares: su marido, José Carlos Bernal, su hermana Terelu y su hija Carmen Almoguera, que la sorprendió con una rosa roja tras convertirse en abuela

MADRID, 6 (CHANCE)

Momentos agridulces para Carmen Borrego. Feliz por el nacimiento de su primer nieto este domingo -a pesar de que su hijo José María Almoguera no la avisó y se enteró por la prensa de que su nuera Paola Olmedo había ingresado en el hospital para dar a luz- la colaboradora no tenía fuerzas suficientes para acudir al plató de 'Sálvame' tras estrenarse como abuela.

Sin embargo, sí intervenía telefónicamente para confirmar que, aunque lo está deseando, no acudirá al hospital a conocer al pequeño. Incapaz de contener las lágrimas, y dejando claro que la decisión ha sido solo suya, la hija de María Teresa Campos ha asegurado que "es hora de no montar circos y de que ellos estén con su bebé. Para todo hay tiempo en la vida y ahora mismo no voy a perjudicar a mi nieto ni un segundo de mi vida". "No le conozco y y le quiero" ha reconocido muy emocionada.

Horas después del programa, Carmen ha reaparecido arropada por sus grandes pilares, con los que ha celebrado -a pesar de las duras circunstancias- que ya es abuela. Arropada por su hija Carmen Almoguera, su hermana Terelu Campos y su marido José Carlos Bernal, le tertuliana disfrutó de una cena muy especial en un restaurante cercano a su domicilio.

Muy sonriente, y con un ramo con una gran rosa roja en la mano -regalo de su hija para animarla- Carmen ha mostrado ante las cámaras de Europa Press su mejor cara a pesar de que todavía no ha podido conocer a su nieto ni abrazar a su hijo José María desde que se convirtió en padre; algo que, no oculta, está deseando.

"Más que celebrar el nacimiento, estar con la familia que es lo que toca en estos momentos. Estamos todos muy contentos, gracias a Dios el niño ha nacido muy sano, que es lo importante y todo va muy bien" ha confesado muy animada. Y es que aunque no va a ir al hospitar a conocer al bebé, quedan muchos momentos juntos por delante: "Por supuesto que sí".

Muy discreta, y "respetando la intimidad de José María y Paola" -"es lo que quieren y lo voy a hacer" ha dejado claro- Carmen ha preferido no contar si ha podido hablar con ellos desde que se convirtieron en padres. "Va a llegar la tranquilidad. No os preocupéis que todo llega. Yo soy la primera que lo desea" ha añadido.

Lo que sí ha revelado con una gran sonrisa es que su madre, Teresa Campos, está "feliz". "Lleva años diciendo que no quería morirse sin ser bisabuela, anoche fue bisabuela y en estos momentos yo me alegro muchísimo" ha reconocido.

A su llegada a casa, Carmen ha abierto su corazón y, a través de sus redes sociales, ha escrito una carta muy especial a José María: "Querido hijo, soy muy feliz de este momento tan importante de tu vida, sabes que soy muy feliz de ese niño maravilloso que ha llegado al mundo" ha comenzado, agradeciendo al joven que haya "compartido" con ella la llegada de su bebé. "Siempre estaré aquí. Tu mujer y tú habéis sido muy generosos conmigo" ha añadido, explicando que "si escribo esto es para que todos sepan que he sido participe de vuestra alegría y que nadie piense que no eres un buen hijo". "Os deseo lo mejor. Os quiero mucho a los tres" ha finalizado, dando un paso al frente y dejando entrever que su reconciliación familiar marcha por el buen camino.