Carmen Borrego deja claro que Ángel Cristo Jr no le va a convencer de que Bárbara Rey es mala madre

MADRID, 25 (CHANCE)

Las declaraciones de Ángel Cristo Jr en '¡De viernes!' han supuesto un antes y un después en la vida de su madre, pero lo cierto es que todos los colaboradores de televisión se han quedado muy sorprendidos al ver como se ha desvinculado de Bárbara Rey y ha arremetido contra ella y su hermana Sofía.

Este viernes por la noche, el programa 'Así es la vida' festejaba la Navidad por todo lo alto y reunía en un conocido restaurante de Madrid a grandes rostros conocidos de los platós de Telecinco. Allí, hablamos con Carmen Borrego, que nos confesaba haber hablado con Sofía y "está muy fastidiada y Bárbara también, es complicado".

La hija de María Teresa Campos nos desvelaba que "ellas siempre han hablado y él ha estado callado y ahora está contando cómo ha vivido él las cosas", pero dejaba claro que "a mí no me va a convencer de que Bárbara es una mala madre, es una madraza, ha hecho de todo para sacar a sus hijos para adelante de todo, lo demás no sé, pero convencerme de que bárbara es una mala madre, no me va a convencer".

Espeluznada, Borrego comentaba que "ha dicho algo así como 'mi madre era peor que mi padre'" y confesaba que "los hijos son ingratos, nos pasa a todos, yo a lo mejor en un momento de mi vida también he podido serlo, esa brecha es gorda para Bárbara por él, por su nieta...".

Por último le preguntábamos por Edmundo Arrocet y se hacía la despistada para no hacer ninguna declaración sobre él: "No sé de quién me hablas, no sé quién es ese señor, no tengo ni idea, de verdad, se me ha olvidado".