Carmen Borrego desmiente la posible boda de su sobrina Alejandra Rubio con Carlos Agüera

MADRID, 12 (CHANCE)

¿Se casan Alejandra Rubio y Carlos Agüera? Eso nos hizo sospechar la imagen de dos alianzas que tanto la hija de Terelu Campos como su novio compartieron en un storie en su cuenta de Instagram este lunes, acompañando su 'enigmática' publicación con el emoticono de un corazón negro que simboliza su amor.

Sin embargo, la pareja - que está disfrutando de sus vacaciones de Semana Santa en Málaga, tierra natal del joven - no ha aclarado si estos anillos se deben a un compromiso matrimonial o simplemente se trata de una muestra de lo enamoradísimos que están 9 meses después de iniciar una relación que, después de la mudanza de Carlos a Madrid para iniciar una nueva vida al lado de Alejandra, se ha consolidado a pasos agigantados.

Carmen Borrego, tía de la ¿futura novia? ha salido al paso de las especulaciones y, sonriente, ha desmentido el enlace y ha dejado claro que, por el momento - y por lo que ella sabe - la única boda prevista en el horizonte en la familia Campos es la de su hijo José María Almoguera en apenas un mes.

"Que yo sepa Alejandra no se casa. No tengo ni idea, desde luego a mí no me lo ha contado y estuve el viernes pasado con ella" ha confesado la colaboradora de 'Sálvame' cuando le hemos preguntado, reconociendo que no sabía que su sobrina y su novio habían colgado horas antes la misma imagen de unas alianzas matrimoniales en sus redes sociales.

"Yo no tengo conocimiento. No lo va a decidir de ayer a hoy y estuve el viernes por la noche con ella, así que no lo creo" ha añadido, asegurando que si finalmente se confirman los rumores y hay boda le parece "maravilloso" para su sobrina aunque, admite, le parece que Alejandra "es muy joven para casarse".

En plena cuenta atrás para el enlace de su hijo José María, Carmen desvela que está "todo preparado" y, radiante, nos cuenta que está "encantada y con mucha ilusión". "Él es muy feliz que es lo más importante y tengo una nuera estupenda" señala, revelando que su vestido será uno de los secretos mejor guardados de la boda y dejándonos una pequeña pista: "Voy sin pamela".

Eso sí, a pesar de su felicidad por el paso que está a punto de dar su hijo, la colaboradora deja claro que, por el momento y a sus 55 años, no se ve todavía como abuela. Sus declaraciones, y la respuesta a si la veremos esta Semana Santa en Málaga con su madre y con Terelu, ¡en el siguiente vídeo!