Carmen Borrego desvela cómo actuaría ella si, como Terelu, se encontrase por la calle a Rocío Flores

MADRID, 5 (CHANCE)

Terelu Campos sorprendía a los telespectadores de 'Viva la vida' al desvelar, el pasado sábado, que la noche anterior se había encontrado por casualidad, en la puerta de un bar, con Rocío Flores y Gloria Camila Ortega. Un inesperado encuentro al que la hija de Rocío Carrasco y la colaboradora reaccionaron con educación y cierta timidez, puesto que a pesar de llevar 8 años sin verse, simplemente se saludaron antes de que la joven continuase su camino con su tía.

Carmen Borrego, tan sincera como de costumbre, asegura que su hermana hizo lo que hubiese hecho ella en su lugar: "Si te la encuentras por la calle lo normal es saludarse, es una niña a la que conocemos y ella nos conoce a nosotras" pero, muy cauta, asegura que si ella se la encontrase no le daría ningún consejo para recuperar la relación con su madre, Rocío Carrasco. "Yo no soy quien para darle consejos a nadie la saludaría con educación", desvela.

La colaboradora, sin querer pronunciarse acerca de las nuevas e impactantes confesiones de Rocío Carrasco en su serie documental, sí muestra sin embargo su apoyo incondicional a Fidel Albiac, gran amigo suyo. "Yo lo mantengo. Amo a Fidel", confiesa.

Además, Carmen nos cuenta cómo se encuentra Mila Ximénez, de nuevo en casa tras unos días hospitalizada: "Está mejor después de haber salido del restaurante, bueno no sé lo que digo, del hospital. Vuelvo a decir lo mismo, tiene todo mi apoyo y mi cariño". "No he hablado con ella, no he querido molestarla, Mila quiere descansar y cuidarse", añade la colaboradora, tranquila tras la mejoría de su amiga, que está luchando con uñas y dientes contra un cáncer de pulmón desde hace casi 10 meses.