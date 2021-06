Carmen Borrego desvela si Mila Ximénez les dejó a ella o a Terelu algún recuerdo antes de fallecer

MADRID, 30 (CHANCE)

Dispuesta a vivir a tope el verano, Carmen Borrego ha asistido a la presentación del Push Play Festival, que convertirá el Hipódromo de Madrid en el escenario del ciclo musical más prometedor de este verano en la capital. Un evento que se llenó de rostros conocidos y en el que la colaboradora televisiva coincidió con su sobrina Alejandra Rubio, con quien las aguas parecen mucho más calmadas tras sus últimos encontronazos en el plató de 'Viva la vida'.

Aprovechando su presencia, aprovechamos para preguntar a la hija de María Teresa Campos por la detención de José Luis Moreno - con el que no ha trabajado nunca - y por los recuerdos personales que Mila Ximénez dejó a varios de sus amigos más especiales antes de fallecer y que este martes vimos abandonar la casa de la recordada colaboradora en un camión de mudanzas. ¿Dejó algo a la propia Carmen o a su hermana Terelu Campos, con quien mantenía una relación de lo más especial? Sigue leyendo...

- CHANCE: Muy buenas tardes, qué tal.

- CARMEN: Muy bien, gracias. Vengo a pasármelo bien y si hay que bailar, se baila.

- CH: No sé si has podido trabajar con José Luis Moreno.

- CARMEN: Yo no he tenido la ocasión de trabajar con él, si he coincidido en la misma televisión, él hizo muchas cosas en Castilla la Mancha, pero no he coincidido con él.

- CH: Te ha sorprendido su detención.

- CARMEN: La verdad es que sí, no era una noticia esperada por lo menos para mí. Siempre se ha hablado de cosas de José Luis pero no hasta el punto que estamos conociendo hoy, pero dejemos actuar a la justicia antes de juzgarlo nosotros, no me gusta juzgar a la gente antes de que la justicia se pronuncie, vamos a dejar que actué la justicia.

- CH: Tuviste la oportunidad de coincidir con Antonio David en el tanatorio de Mila, la verdad es que sorprendió a todo el mundo y has hablado de ello.

- CARMEN: Yo no coincidí, yo fui mucho antes, él fue a última hora, sobre él no tengo nada que opinar, solo dije que pienso por cosas que me han dicho, no me gusta hablar del tema de una persona que ya no está y no se puede defender, creo que últimamente no tenían relación. Lo que dije es lo que mantengo.

- CH: Se recogen las pertenencias de Mila, ha dejado un cuadro a Kiko, a Belén, no sé si al clan Campos.

- CARMEN: No tengo ni idea, no he hablado con Terelu y no tengo ni idea. Vamos a dejar a la familia en este trance, es difícil recoger una casa como alguien como Mila, lo que necesitan es tranquilidad.

- CH: Como se plantea el verano.

- CARMEN: El verano tranquilo, trabajando, y luego como todos me escaparé un poquito pero no mucha cosa. María Teresa seguro que se va a Málaga, seguro que vamos.