Carmen Borrego, se desvincula de las deudas de su madre: "Hablan de María Teresa Campos, no de Carmen"

Tras la exclusiva de Lecturas en la que se habla de los importantes problemas económicos de María Teresa Campos y de la deuda de 700.000 euros que le reclama Hacienda, las reacciones en el clan de Las Campos no se han hecho esperar. La protagonista de la noticia, indignada, ha emitido un comunicado asegurando que la información es falsa y que va a tomar medidas legales por atentar contra su honor y su propia imagen. Terelu, por su parte, guarda un tenso silencio y evita confirmar o desmentir la impactante noticia. Y, ahora, os ofrecemos la reacción de Carmen Borrego que, tajante, se desvincula de su madre.

- CHANCE: Hola Carmen, simplemente confirmar, hay deudas no hay deudas.

- CARMEN: Buenas tardes.

- CH: ¿Hay deudas?

- CARMEN: Hasta luego gracias.

- CH: ¿Cómo te encuentras, como se encuentra la familia?

- CARMEN: Todos bien, muchas gracias.

- CH: Se han dicho muchas cosas de las deudas.

- CARMEN: De verdad, no me corresponde a mí, hablan de María Teresa no de Carmen Borrego.

- CH: También ha salido el nombre de tu marido.

- CARMEN: No tengo nada que decir.

- CH: Hay una llamada de la venta de la casa.

- CARMEN: Discúlpame por favor. Discúlpame.

- CH: Estáis bien, ¿No?

- CARMEN: Estamos bien.