Carmen Borrego, enfadada, desmiente haber prohibido a su madre asistir al último programa de "Hormigas Blancas"

MADRID, 21 (CHANCE)

Demostrando que está más unida a su madre que nunca, Carmen Borrego ha acudido a comer a la casa de María Teresa Campos para ponerse al día después de este duro fin de semana en el que se ha convertido, una vez más, en el centro de las críticas no sólo de Antonio David Flores sino también de Amador Mohedano, que entraba por teléfono en "Viva la vida" para censurar las declaraciones que recientemente hizo a una cnocida revista hablando de la relación de Rocío Carrasco y su hija, Rocío Flores.

Carmen, muy seria, aseguraba a su llegada a la mansión de la veterana comunicadora que "os comprendo perfectamente, pero no tengo nada que decir". Eso sí, pese a no tener ganas de hablar de su mediática guerra con Antonio David Flores, la colaboradora sí ha querido salir al paso de los rumores que la culpan de no dejar asistir a Teresa Campos al último programa de "Hormigas Blancas": "¿Creéis María Teresa hace lo que le dice alguien? No tengo nada más que decir. Hasta luego".