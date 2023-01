Carmen Borrego se enfrenta a Kiko Hernández en 'Sálvame Diario'

MADRID, 18 (CHANCE)

La tarde del pasado martes fue una de las más complicadas que ha vivido Carmen Borrego en toda su trayectoria en 'Sálvame Diario'. La colaboradora coincidía en el plató con Kiko Hernández después de que se negase la información que dio éste hace unos días acerca del 'topo' que hay en el clan Campos. Al parecer, Gustavo, el hombre de confianza de María Teresa Campos, tendría grabada a toda la familia y esto ha hecho explotar todo por los aires.

La colaboradora ha ido al programa dispuesta a todo, tanto que el espacio empezaba con ella en mitad del plató y comunicaba que "esta vez Carmen va a dar la cara, estoy aquí para aclarar muchas cosas. Tengo el apoyo de mi familia" y afirmaba que "nadie me ha demostrado todavía que soy víctima, lo que no soy es responsable de todo esto".

Kiko, bastante molesto con que se dude de su enfermedad, ha dado un paso más esta tarde y ha asegurado que "de mi familia no sería nadie que no cuida bien a la persona por la que le tienen contratado". Una declaración que ha dejado a todos los colaboradores boquiabiertos por la trascendencia que tienen sus palabras dejando a entrever que no cuida bien de María Teresa.

Además, el colaborador le lanzaba un mensaje a Gustavo: "Ahora llévame a un juzgado, que se lo demuestro a un juez. Que casi te llevas la puerta de mi casa y me decías que era porque los paparazzis te habían puesto nervioso", dejando a entrever que una de las veces que quedaron en su casa, pasó un suceso por el que se puede cuestionar el trabajo de éste.

Kiko ha anunciado además que durante la tarde de mañana jueves se podrá demostrar públicamente que lo que dice es verdad: "Tengo la gran suerte de que mañana jueves, día 19, se confirma que hay grabaciones por parte de Gustavo y de su mujer" y ha asegurado que "la que sale más perjudicada" de esas grabaciones es "la señora que está ahí sentada", es decir, Carmen.

Minutos más tardes, la hermana de Terelu se sentaba con Jorge Javier y le confesaba que después de irse de plató ayer, habló con Gustavo y "el me cuenta una serie de cosas que para mí no tienen tanta importancia, todos en un día complicado hemos criticado" y aseguraba: "yo no he visto grabaciones, no digo que no existan, digo que no las he visto".

Por sus palabras, parece que Carmen ha hablado con Gustavo y éste le ha comentado que en determinados momentos ha comentado aspectos de las Campos, pero no lo tiene en cuenta porque cuando uno está enfadado, puede decir muchas cosas. Además, ha hecho mucho hincapié en que "en este momento ponemos las cosas en una balanza y siempre va a pesar mi madre por encima de todo".

Jorge le ha preguntado a la colaboradora qué pasaría si se demuestra que Gustavo las ha grabado y ella ha sido muy clara, dando la clave de todo esto: "si la decisión pasa por hacerle daño a mi madre, no se tomará ninguna decisión". De esta manera, parece que ni ella ni su hermana van a prescindir de los servicios de Gustavo porque esto afectaría de lleno a su madre.

Eso sí, Carmen ha asegurado que "si es cierto que me han grabado, me parece terrible e ilegal", pero al no tener ninguna prueba todavía, la colaboradora sigue confiando en Gustavo porque "es mi familia, ha sido como un hermano y lo sigue siendo" y añadía: "no sé si no está tranquilo porque ha grabado o porque a nadie le gusta que se hable de él".

A pesar de no querer sentarse al principio con el resto de compañeros, finalmente Carmen accedía a continuar en el espacio esta tarde a pesar de jurar y perjurar que no quería participar en esto... pero lo cierto es que ha tenido que escuchar una confesión de lo más dolorosa por parte de Kiko: "Gustavo me ha dicho que ha tenido que dejarle dinero a tu madre y que no ha cobrado la nómina durante más de un año".

El colaborador iba más allá y aseguraba que Gustavo "piensa que Carmen Borrego se despreocupa tanto..." y en ese momento, antes de terminar su frase, Jorge Javier le paraba: "no" y Carmen se retorcía en la silla: "de verdad, no sois conscientes de lo que estamos pasando". Finalmente no se han dado más detalles de esta polémica que ocupa todos los medios de comunicación y que no sabemos cómo va a terminar en el clan Campos.