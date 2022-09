Carmen Borrego se enfrenta a Rafa Mora tras decir que no se lleva bien con su nuera

MADRID, 22 (CHANCE)

Carmen Borrego llevaba una tarde tranquila este jueves en 'Sálvame Diario', pero como es costumbre en este programa, nunca se sabe lo que puede pasar... de hecho, hasta que no llegan las 21h ninguno de los colaboradores puede respirar tranquilo. Eso es lo que le ha pasado a la hermana de Terelu Campos que ha tenido que soportar las bromas de su compañero Rafa Mora sobre la relación que ésta tiene con su nuera, Paola, hasta que ha explotado.

"¡Como vuelvas a decir que yo he obligado a alguien a posar en una exclusiva te voy a demandar!, no digas tantas mentiras, eres muy mentiroso" le decía Carmen a su compañero tras escuchar de su boca que no hay buena relación entre ellas desde que, supuestamente, obligase a Paola a posar para la revista Lecturas.

Carmen ha explicado por activa y pasiva que no obligó a nadie y además, ha dejado claro que la relación con su nuera es buena... en un momento de enfado, además de avisarle que le puede demandar, ha dejado claro que a la publicación solamente "le importaba las Campos, no mi consuegra, que ni siquiera posa en la portada".

El pique ha seguido minutos más tarde cuando el programa ha comenzado a hablar de 'La isla de las tentaciones', entonces Carmen aprovechaba el momento para decirle a Rafa que "es una pena que te haya pillado mayor porque no puedes ir, además es que ¡yo sé lo que hay!".

Rafa le ha advertido que tenga cuidado con lo que dice porque puede hablar de su nuera y de muchas cosas que conoce, ya que Macarena se hace las uñas en el local de Paola: "Yo conozco a la nuera de Carmen". Un rifirrafe que se suma a la cantidad de enfrentamientos que ya han tenido a lo largo de estos meses en los platós de televisión.