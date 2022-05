Carmen Borrego 'entierra' el hacha de guerra con Alejandra Rubio: "Es mi sobrina crack. La amo"

MADRID, 31 (CHANCE)

Completamente olvidados los malos momentos que vivió por las críticas recibidas tras la boda de su hijo José María Almoguera, Carmen Borrego ha querido mostrar su apoyo incondicional a Terelu Campos asistiendo con su marido José Carlos Bernal a los 'Premios Naranja y Limón', en los que su hermana recibió el 'Limón' por su carácter 'amargo' y 'ácido' con la prensa en el último año.

Un reconocimiento que para Carmen es "una alegría" aunque cree que Terelu no se merecía el 'Limón' porque "aunque a veces no tenemos un buen día, en los últimos meses ha estado mucho más alegre y participativa con la prensa". "Se lo lleva porque alguien se lo tiene que llevar, pero aquí está con humor recogiéndolo que es lo que hay que hacer y yo acompañándola" apunta, destacando la actitud de su hermana al recibir este premio tan 'ácido' con una sonrisa.

Cada vez más cómoda en 'Sálvame', Carmen reconoce que "paso momentos muy malos, pero he aprendido a llevarlo con dignidad, a pasar el momento y a no llevármelo a mi vida personal y a mi casa, que es importante". "Ahora tengo otra actitud y otra manera de tomarme las cosas" asegura, destacando que esta nueva manera de tomarse las cosas no le ha acercado más a Terelu porque "siempre he estado unida a mi hermana, estamos igual que siempre y somos una familia".

"Hay veces que yo lo paso peor por ella, si ella lo está pasando mal yo también lo paso mal. Creo que estar al lado de tu hermana y saber que ella está sufriendo e incluso está sufriendo por su hijo, pues imagínate* creo que ha habido momentos que ella lo ha pasado incluso peor que yo" confiesa.

Y si sigue tan unida como siempre a Terelu, con Alejandra Rubio tampoco tiene problema pese a las críticas que hizo su sobrina tras la boda de su hijo José María. "Yo no tengo ningún problema y me imagino que ella tampoco" ha dejado claro momentos antes de reencontrarse con la joven en la entrega de premios. "Siempre seguirá siendo mi sobrina crack, la amo con la fuerza de los mares y el ímpetu del viento" ha apuntado sonriente, enterrando definitivamente el hacha de guerra con ella.

En cuanto a Rocío Carrasco y su dolor con ella por no haber asistido a la boda de su hijo, Carmen desvela que su amistad está "perfectamente": "Las cosas se sobredimensionan y luego no es para tanto, sobre todo cuando tú quieres a la gente y la gente te quiere a ti. Hay cosas que pueden parecerte mejor o peor, pero al final tiene que estar por encima de eso el cariño y el amor".

Por último, la hija de Teresa Campos ha salido al paso de las críticas por haber sido pillada durante sus recientes vacaciones en Canarias comprándole a un vendedor ambulante en la playa un bolso falso de Dior. "No estaba comprándolo, solo viéndolo" ha asegurado, apuntando que en el caso de haberlo comprado "no haría nada malo porque hay que ayudar a esta pobre gente que se busca la vida. Es complicado para las marcas, pero yo estaba en un mercadillo, no estaba en la cárcel ni robando" zanja.

