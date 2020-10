Carmen Borrego entona el mea culpa y, aunque ha cometido errores, nunca ha pensado en salir huyendo

La menor de Las Campos sorprende además al asegurar que adora a Jorge Javier Vázquez y que eso no va a cambiar pese al enfrentamiento del presentador con su madre

MADRID, 19 (CHANCE)

Mucho más tranquila después de ser duramente criticada y cuestionada a lo largo de las últimas semanas, Carmen Borrego admitía este fin de semana en "Viva la vida" que se ha llegado a plantear dejar su trabajo, al sentirse culpable del ocaso profesional de su madre, Teresa Campos, y de su hermana, Terelu. Ahora, la colaboradora deja claro que, aunque ha tenido necesidad de salir huyendo, cobarde no es y aunque se ha equivocado no lo ha hecho para dañar a nadie.

- CHANCE: Esta semana ha sido más tranquila.

- CARMEN: Bueno, esperemos, la que viene más tranquila que esta.

- CH: Parece ser que las aguas vuelven a su cauce. Jorge ha bajado la intensidad.

- CARMEN: Ojalá por el bien de todos.

- CH: ¿Cómo se encuentra María Teresa?

- CARMEN: Está triste ante los últimos acontecimientos pero no me gusta hablar en nombre de ellas, yo prefiero hablar en mi nombre.

- CH: ¿Te ha minado la moral?

- CARMEN: Yo bien no estoy pero intento reponerme porque creo que uno tiene que estar preparado para cuando te vienen buenas y malas.

- CH: ¿Qué opinas de la portada de una revista hablando de tu madre?

- CARMEN: Mi madre ya ha hecho un comunicado, está en manos de abogados y yo no soy quién para hablar. No es una amenaza, uno tiene que consultar cuando sientes que las cosas no son así. Es lo que se está haciendo.

- CH: ¿Y la respuesta de la revista?

- CARMEN: No quiero hablar de ese tema, de verdad, os lo agradezco pero de eso no hablo.

- CH: ¿Qué grado de culpabilidad crees que tienes en todo esto?

- CARMEN: Lo que me importa es lo que me responsabilicen mi familia y mis amigos. Mi familia me lo dice cuando me lo tiene que decir pero ahí están, ahí han estado siempre y estarán. Mis amigos también me dicen cuando hago las cosas mal, yo no tengo palmeros. Llega un momento que sientes la necesidad de salir huyendo pero eso es de cobardes y yo cobarde no soy.

- CH: ¿Cambiarias algo?

- CARMEN: Creo que no he hecho ningún mal a nadie, que te equivocas, así, yo soy la primera que me equivoco y me seguiré equivocando pero no lo he hecho para hacer daño a nadie.

- CH: Si te encuentras con Jorge en los pasillos de Mediaset, qué le dirías.

- CARMEN: Qué le voy a decir, cómo estas Jorge, yo a Jorge lo adoro, además Jorge y yo hemos tenido una relación menos íntima pero más divertida. Eso no va a cambiar.

- CH: ¿Crees que le puede sentar mal a Kiko Hernández lo que has dicho de él?

- CARMEN: No lo sé, ya lo veremos esta semana, yo espero que no porque no lo he dicho en contra de él. Yo no he dicho nada en contra de Kiko Hernández, quiero que quede claro. No somos amigos y él lo sabe, yo no tengo nada en contra de nadie.

- CH: María Teresa está estable dentro de la tristeza.

- CARMEN: Mi madre está fenomenal.