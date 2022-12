Carmen Borrego explota contra Rafa Mora en directo

MADRID, 22 (CHANCE)

Carmen Borrego veía ayer en 'Sálvame Diario' el reportaje fotográfico que la revista Semana publicaba en sus páginas sobre su hijo y la mujer de este en el que se puede apreciar la buena relación que mantiene el hijo de la colaboradora con la familia de Paola. Algo que no le hacía ninguna gracia a la hija pequeña de María Teresa Campos porque, tal y como ha confesado no tiene relación con su hijo porque así lo ha decidido el joven.

Esta tarde que la colaboradora no estaba en plató se ha vuelto a tratar el tema y se ha hablado de lo que podría hacer Carmen en Nochebuena para no notar la ausencia de su hijo. Sin dudarlo, ésta llamaba a su compañera Lydia Lozano y entraba en directo: "¿Hay alguna manera que tus compañeros empatizen con mi dolor? ¿Hay alguna manera que se entienda que se hace daño? ¿A ti se te ocurriría, a alguien que tiene un problema con un familiar, ponerle unas imágenes con la familia de la otra persona?".

Con estas preguntas Carmen se dirigía a Jorge Javier Vázquez y a la dirección del programa, asegurando que le dolió ver el reportaje ayer y suplicando que se deje de hablar de su hijo: "yo no he comprado esa revista precisamente para no verlo. Os lo pido por favor compañeros, no lo estoy pasando bien. Va a llegar un momento que si se sigue hablando de este tema no tendrá solución, os ruego que dejemos de hablar de este tema".

La hermana de Terelu Campos se desahogaba con el presentador y aseguraba que "lo estamos pasando mal todos. Sé dónde trabajo y entiendo que se hable, pero en este caso concreto ruego al programa y a mis compañeros que me ayuden. Nada más, no tengo nada más que decir".

Pero lo peor venía después... cuando Jorge le recriminaba a Carmen que pidiese que no se hablase de la 'no relación' con su hijo cuando le han chivado una información que no es compatible con su petición. Segundos más tarde, Rafa le preguntaba directamente si el día que va a dirigir el programa tiene pensado hablar de ello y... la colaboradora explotaba: "Hay un tema, eres un reventado porque no te he llamado, picha corta. Yo hago un tema de los hijos, incluyo al mío. Eres un reventado. Prefiero no tener audiencia que verte al lado".

En cuanto a los comentarios que se han hecho esta tarde en plató sobre su faceta como directora, Carmen ha dejado claro que está "muy cansada de escuchar que estoy ahí por ser hija de la campos, sois muy simples, he dirigido muchos programas, pero no me tengo que poner ninguna medalla. Yo me preocupo de todo, no soy imbécil".