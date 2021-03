Carmen Borrego, sin ganas de hablar de su último enfrentamiento con su sobrina, Alejandra Rubio

MADRID, 2 (CHANCE)

Cuando pensábamos que las aguas habían vuelto a su cauce y la paz volvía a reinar en la familia Campos, Carmen Borrego y Alejandra Rubio protagonizaban en directo, en "Viva la vida", un enfrentamiento en el que la tensión se hizo evidente entre ambas en varios momentos. A pesar de que al final de la tarde ambas rebajaban el tono y justificaban su encontronazo por la tensión que ambas soportan a causa de su comentada relación, que por mucho que quieran hacer ver, no atraviesa por su mejor momento.

Si después del programa veíamos a una afectada Alejandra abandonando con ojos tristes y mala cara las instalaciones de Mediaset, ahora os ofrecemos las primeras imágenes de Carmen Borrego tras su nuevo enfrentamiento con su sobrina.

Muy seria, y sin ganas de hablar, la hija de María Teresa Campos insiste en todo momento en que "no voy a hablar ni a decir nada, gracias". "Te lo agradezco y sé que es tu trabajo, pero yo no tengo nada que decir", ha añadido la colaboradora, sin aclarar siquiera cómo se encuentra o si ha podido hablar en los últimos días con su sobrina.

Tajante, y a pesar de insistirle en la nueva polémica que han protagonizado Alejandra y ella cuando pensábamos que su distanciamiento estaba más que olvidado, Carmen afirma en repetidas ocasiones que "te comprendo pero no voy a decir nada, no voy a decir absolutamente nada del tema". Y es que la colaboradora tiene claro que no va a hablar, por lo menos por el momento, de este asunto.

Reservando sus palabras para su colaboración en "Viva la vida" el próximo fin de semana, la menor de las Campos tampoco ha querido valorar la información que señala que, de tener que posicionarse, María Teresa lo haría a favor de su nieta, que todavía tiene mucha carrera por delante en televisión y podría ver perjudicado su futuro en el medio por el enfrentamiento con su tía. Una tía que, por otra parte, se muestra impasible ante esta nueva polémica que protagoniza por su tensa relación con Alejandra.