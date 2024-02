Carmen Borrego, el gran fichaje estrella de 'Supervivientes 2024'

MADRID, 26 (CHANCE)

'Supervivientes 2024' ha anunciado un fichaje estelar que promete dar mucho que hablar. Carmen Borrego, reconocida por ser parte de uno de los clanes más famosos de la televisión, ha decidido lanzarse a la aventura y poner rumbo a Honduras para participar en esta edición extrema del reality show.

Aunque hemos visto a la hija de María Teresa Campos en diversos papeles dentro del mundo de la televisión, nunca antes la habíamos visto en el papel de aventurera. "No me lo creo ni yo. Dónde he podido llegar para tomar esta decisión. Estoy muerta de miedo, pero, una vez que me comprometo, lo hago. No sé si lo haré bien o mal", confiesa la propia Carmen en su vídeo de presentación para el programa.

Con una mezcla de emoción y temor, Carmen declara que su principal objetivo es no defraudarse a sí misma: "Tengo muchas ganas y espero que estas ganas superen al miedo".

Más allá de ser la hija de María Teresa Campos y la hermana de Terelu, Carmen cuenta con una sólida trayectoria profesional en la televisión, habiendo participado en algunos de los programas más exitosos del medio. Ahora, se prepara para enfrentar uno de los mayores desafíos de su vida en 'Supervivientes 2024'.