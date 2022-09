Carmen Borrego se harta en directo y amenaza con abandonar el programa

MADRID, 14 (CHANCE)

Carmen Borrego no ha tenido una buena tarde en 'Sálvame Diario'. El programa anunciaba que tenía una mala noticia para ella y antes de desvelar de qué se trataba, Miguel Frigenti interrumpía para advertir que le había llegado una información sobre la compañera que la dejaba en muy mal lugar.

Miguel aseguraba que su información estaba relacionada con su nuera y su consuegra, algo que ha provocado el enfado de la colaboradora al ver que se tocaba de nuevo a su familia. La colaboradora, antes de escuchar de qué se trataba, pedía por favor que se dejara al margen a su consuegra ya que no tiene relación con ella y además, es una persona completamente ajena.

"Mi consuegra es una persona anónima, ¿vale?" decía Carmen y acto seguido, Miguel confirmaba que la información que le había llegado es que no existía buena relación entre ellas. "Esto me puede traer problemas familiares, yo estoy muy tranquila porque me llevo bien con mi nuera" añadía la hermana de Terelu, pero lo cierto es que nada podía parar a su compañero que dejaba en el aire la polémica que traía: "¿Tienen tu nuera y tu consuegra un negocio de uñas?".

Por si esto fuera poco, la información del programa tenía que ver con el registro mercantil. Y es que recordemos que hace unas semanas 'Sálvame' desvelaba que la colaboradora aparecía como apoderada de una sociedad que tenía una deuda con Hacienda, algo que ya ha tratado con sus abogados y que hacía enfadar a Carmen: "Vosotros qué sabéis lo que yo he hecho o lo que estoy haciendo, no voy a decir lo que hago o lo que dejo de hacer. Es que habéis dado por sentado cosas que no son".

El programa sacaba a la luz la ficha del registro mercantil y sigue estando como apoderada... Carmen, lejos de querer explicar por qué, aseguraba que: "yo tengo abogado y mis temas los lleva mi abogado", ya que el programa conectaba en directo con el abogado Jorge Albertini, quien le proponía quedar para ir al Registro Mercantil, a lo que se negaba la colaboradora: "señor Albertini, quedó demostrado el otro día con papeles que esa sociedad no tiene ninguna deuda".

"Me parece una falta de respeto, no voy a hacer un circo de algo que no es un circo y de lo que yo ya he tomado medidas" terminaba diciendo Carmen, que amenazaba con abandonar el programa si traís al abogado para hablar de la supuesta deuda que tiene, algo que ya dejó claro hace unas semanas en el plató.