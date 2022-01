Carmen Borrego, una invitada más en casa de Terelu en el Día de Reyes

MADRID, 6 (CHANCE)

Tras el esperado encuentro durante estas Navidades, ahora Carmen Borrego y Terelu Campos vuelven a encontrarse para comerse juntas el roscón de reyes y abrir todos los regalos. En esta ocasión hemos podido ver a Carmen llegando a casa de su hermana donde iban a pasar la tarde de Reyes juntas y disfrutando de su reciente reconciliación. "El encuentro ya ha ocurrido antes. Todo fenomenal, gracias" nos comentaba Carmen a su llegada dejando claro que entre las dos hermanas ya no hay distanciamiento.Aunque Alejandra Rubio sigue siendo un punto de discordia en el acercamientro entre Carmen y Terelu, esta vez la colaboradora de televisión nos dejaba claro que también tenía ganas de disfrutar del día junto a su sobrina a pesar de todo lo ocurrido. "Hombre por supuesto, cómo no voy a ver a mi sobrina con ganas ¿lo dudáis?" sentenciaba intentando buscar el timbre correspondiente a la casa de su hermana. "Ya podéis estar conmigo toda la tarde porque no sé donde llamar" bromeaba.Consciente de las últimas informaciones sobre Edmundo Arrocet y la incipiente historia de amor que está surgiendo junto a Bárbara Rey, Carmen les desea todo lo mejor: "Que sean muy felices. Que sean súper felices, Me encanta que la gente sea feliz".Al igual que Carmen, también su marido José Carlos Bernal acudió a la merienda familiar de las Campos en el Día de Reyes en el que intentaron zanjar cualquier rumor de mala relación en la familia.