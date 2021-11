Carmen Borrego y Kiko Matamoros se enfrentan en directo

MADRID, 5 (CHANCE)

Carmen Borrego ha tenido un día de lo más duro por la mudanza de la casa de su madre, María Teresa Campos, y donde también estaba viviendo su hija. Además, ha tenido que hacer frente a unas declaraciones que ha hecho Kiko Matamoros sobre ella en 'Sálvame Diario' que no han gustado nada a la colaboradora y no ha dudado en atender a su programa desde el salón de su casa.

Después de escuchar a Kiko Matamoros decir que es una hermana envidiosa y ventajista, Carmen simplemente se ha limitado a decirle que: "Yo no me he portado mal nunca con mi madre ni con mi hermana. Para ser todo lo que ha dicho, tengo que ser una mala persona y no me considero. Me empieza a importar más bien poco lo que dice Matamoros".

En cuanto a las declaraciones que hizo hace unos días sobre Terelu, Carmen asegura que: "No he dicho nada malo en contra de mi hermana, es una mudanza muy complicada y no se termina. Alejandra no tiene por qué ir, es una mudanza de la que me he encargado yo y no tiene por qué venir nadie más. De momento internamente no hay ningún conflicto".

El conflicto entre los dos colaboradores se iba acalorando más y más hasta que Carmen ha confesado que lo que hace Kiko Matamoros no le viene bien porque no media entre su hermana y ella: "No me importa que sigas defendiendo a Alejandra, no me importa, no eches más mierda, es que te pasas el día tirando mierda. Eres tú el que estás metiendo mierda, que yo no tengo ningún problema, ni ninguna guerra familiar".

Kiko Matamoros no se ha quedado callado y le ha respondiendo asegurando que: "Tu estas muy cómoda chapoteando en la mierda", a lo que Carmen no ha podido reprimir ya el enfado que tenía: "Eres un impresentable y ahora que te defienda mi hermana y mi sobrina, que te defiendan ellas, yo contigo no voy a seguir hablando. Llevas meses intentando sacarme de quicio para enfrentarme con mi familia".

Carmen Borrego se desesperaba al escuchar a su compañero debatirla y ha querido zanjar el tema mandándole una indirecta: "Que hables tú de familia me da vergüenza", a lo que el colaborador le ha respondido: "Vergüenza me daría a mí que hablen así de un hermano mío, yo no vendo que quiero lo mejor para mi hermano y luego digo lo que digo".