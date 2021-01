Carmen Borrego, al margen del enfrentamiento de su madre, Teresa Campos, con Isabel Gemio

MADRID, 14 (CHANCE)

El enfrentamiento entre María Teresa Campos e Isabel Gemio después de la tensa entrevista que la periodista hizo a la veterana comunicadora se ha convertido en uno de los temas estrellas de la última semana del que todo el mundo ha dado su opinión. Y es que numerosos rostros conocidos se han posicionado a favor de una u otra después de que la malagueña acusase a su entrevistadora de hacerle una encerrona con sus hirientes preguntas y la mayoría le dan la razón a la ex de Edmundo Arrocet.

De nuevo se habla del complicado carácter de Isabel Gemio, de la que se dice que es déspota, egoísta y que trata mal a sus compañeros. Mientras que Teresa la acusa de haberle hecho una "encerrona", la ha llamado "mezquina" y ha asegurado que no quiere volver a oír hablar nunca más de ella, Terelu Campos ha expresado su incredulidad por cómo la extremeña, después de 30 años de amistad, podía haber tratado así a su madre, considerándolo totalmente innecesario. Sin embargo, Carmen Borrego no se había pronunciado hasta ahora. Y, pese a no querer pronunciarse sobre la presentadora de "Sorpresa sorpresa", sí deja claro que la conoce y que con ella no ha tenido nunca ningún problema.

La colaboradora de "Viva la vida", acompañada por su marido José Carlos Bernal, nos ha contado, en su primera salida desde que "Filomena" pasó por Madrid, que se encuentra "fenomenal" y que ha llevado el temporal con "muchísima paciencia, como todo el mundo".

Sin perder su educación pero muy tajante cuando le preguntamos por el encontronazo entre Teresa y Gemio, Borrego confiesa que "sí he visto la entrevista" pero evita pronunciarse, asegurando enfadada que "no tengo nada que decir. Te lo agradezco, pero no tengo nada que decir. Pregúntale a Isabel Gemio y a mi madre. Hasta luego".

Después de hacer unas compras en compañía de su marido, Carmen ha evitado agradecer a colaboradores como Mila Ximénez el apoyo que han mostrado a María Teresa en los últimos días, y muy tajante y gritando ha exclamado: "¡Qué no voy a hablar de nada ni de nadie!".

Eso sí, manteniéndose al margen de la polémica y, al contrario de lo que ha hecho Terelu, Carmen se ha mostrado conciliadora con Isabel Gemio asegurando que, aunque "no he trabajado con ella", "la conozco y no tengo ningún problema con ella".