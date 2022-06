Carmen Borrego nos da todos los detalles del cumpleaños de María Teresa Campos

MADRID, 19 (CHANCE)

Este sábado María Teresa Campos celebraba por todo lo alto sus 81 años y era Carmen Borrego quien reunía a todos sus seres queridos en su casa para festejar este día tan especial. La colaboradora se dejó ver tanto en la entrada de los invitados, como en la salida, acompañándoles a la puerta y despidiéndose de ellos de lo más cariñosa posible... siendo, la anfitriona perfecta.

A la salida, Carmen nos confesaba cómo ha sido el reencuentro entre María Teresa Campos y Rocío Carrasco. La hija de la cantante ha sido la invitada especial del cumpleaños de la presentadora, cuyo reencuentro ha emocionado a su hija: "Hacía tiempo que no veía a Rocío, ella tenía muchas ganas. El reencuentro entre Rocío y mi madre ha sido tan emotivo, que solo puedo decir que yo he llorado. Ha sido maravilloso". Además, se mostraba agradecida con el matrimonio por haber asistido: "Maravilloso. Estoy encantada de que hayan venido, de que hayan hecho disfrutar a mi madre, que es de lo que se trataba hoy".

La celebración ha sido todo un éxito y su madre ha aprovechado para contar anécdotas de su vida a los allí presentes: "Fenomenal. Mi madre ha disfrutado muchísimo, que era de lo que se trataba y ya está. Un cumpleaños más, en familia" y añade "Fenomenal. Nos ha contado tantas anécdotas, que lo hemos pasado. Ha estado hablando ella todo el rato, contando anécdotas. Genial".

Alejandra Rubio y su pareja también acudían al cumpleaños, algo que Carmen Borrego asegura que es lo normal y desmiente que haya tensión entre ellas: "Estaría bueno, de verdad. Si soy más lo que decís vosotros que la realidad de la vida". De esta manera, deja claro que la relación con su sobrina es perfecta.

Tras la última emisión de la docuserie de Rocío Carrasco, Amador Mohedano ha culpado a la hija de la cantante de ser la persona que menos interés tenía por su carrera, a lo que Carmen Borrego responde: "Te voy a contestar una ordinariez". Defiende que el hermano de la Jurado quiere aprovechar el tirón mediático: "No se ha bajado, diría yo. No es que se suba, es que no se ha bajado". Eso sí, prefiere no hablar sobre las declaraciones de Rosa Benito por la buena relación que tiene con ella: "De Rosa no hablo, de verdad".