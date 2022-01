Carmen Borrego nos desvela cómo ha sido el reencuentro con su hermana y sobrina

MADRID, 7 (CHANCE)

Este jueves nos quedábamos boquiabiertos por redes sociales cuando veíamos a la familia Campos de nueva unida. Después de todos los enfrentamientos que han tenido el año pasado en televisión, pensábamos que este momento no iba a llegar, pero los Reyes Magos lo han conseguido. Terelu Campos, Alejandra Rubio y Carmen Borrego aparecían en sus redes sociales con una imagen de lo más tierna y reveladora.

Las Campos se reunieron y dejaron a un lado sus diferencias, enterraron el hacha de guerra un día lleno de magia como el de los Reyes Magos y disfrutaron por todo lo alto. Y es que tenemos que recordar que ni el 24 ni el 31 de diciembre se juntaron para celebrar la Navidad, en Nochebuena porque Carmen Borrego era contacto directo de un contagiado de Covid y en Nochevieja porque cenaban separadas.

Unas Navidades de lo más atípicas, pero que han culminado con esta fotografía que, a la persona que más habrá alegrado será María Teresa Campos, que aunque no ha conocido de primera mano los distanciamientos públicos que han tenido sus hijas, de algo se ha enterado y, como es lógico, no le ha gustado.

Europa Press Reportajes conseguía hablar con Carmen Borrego tras la reunión familiar y aprovechamos para preguntarle por qué no había acudido Rocío Carrasco, otro de los rostros que acude con las Campos en Navidades todos los años... a lo que la colaboradora nos ha confesado que: "No ha podido venir, como sabéis en estos momentos hay contacto con Covid y no se puede".

En cuanto al reencuentro familiar que ha tenido con Terelu y Alejandra, Carmen nos explicaba que para ella ha sido un momento muy especial y esperado, por lo que ha sido el mejor regalo de Reyes para ella: "Por supuesto, para mí maravilloso".