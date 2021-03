Carmen Borrego se pronuncia sobre el documental de Rocío

MADRID, 26 (CHANCE)

Hemos hablado con Carmen Borrego por primera vez tras el documental de Rocío Carrasco y lo cierto es que la hemos visto muy tranquila ante todo lo que se está diciendo de su amiga... además, está feliz porque piensa que ha llegado el momento de que la hija de la Jurado hable y se defienda de todo lo que se ha dicho de ella todos estos años en los medios de comunicación.

"No voy a decir nada, gracias, os lo agradezco" éstas eran las primeras palabras de Carmen Borrego ante la gran pregunta de qué le había parecido el documental de su amiga. Eso sí, la hermana de Terelu asegura que: "Mi amiga es Rocío, eso ya lo sabéis todos".

En cuanto a qué opinión tiene María Teresa Campos, Carmen nos asegura que: "No he hablado con ella del tema, la gente ha llegado un momento que se tiene que defender" y desvela que lo que queda por ver del documental va a ser muy fuerte: "No lo sé, yo no lo he visto. Me imagino que será duro".

Carmen ha querido dejar claro que nunca hablará mal de Rocío Carrasco y de su marido porque son íntimos amigos suyos y eso está por encima de todo: "No voy a decir nada y menos de Fidel, es mi amigo y lo amo, esa es mi opinión de él. Los quiero muchísimo a los dos, son mis amigos y los respeto".