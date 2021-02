Carmen Borrego se pronuncia tras rechazar la oferta de "Sálvame" para volver al programa

MADRID, 18 (CHANCE)

David Valldeperas anunciaba ayer, por todo lo alto, el regreso de Carmen Borrego como "defensora de la audiencia" a "Sálvame" - como sustituta de su madre, María Teresa Campos - casi dos años después de abandonar el programa. Con todo lujo de detalles, el director desvelaba los flecos del acuerdo que, sin embargo, horas después desmentían las revistas de cabecera de la colaboradora.

Ahora, Carmen nos confirma dicha información y asegura, tajante, que no va a volver a "Sálvame".

- CHANCE: Buenas Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?

- CARMEN: Bien, gracias.

- CH: ¿Nos puedes confirmar o desmentir si empiezas en 'Sálvame'?

- CARMEN: Lo desmiento.

- CH: Ayer decían que habían llegado a un acuerdo contigo. Durante tres meses peluquería, maquillaje...

- CARMEN: No voy a entrar en las negociaciones porque las negociaciones de cualquier oferta son privadas. Solo voy a decir que ellos tienen conocimiento desde ayer a las 14,26 h de la tarde llamó mi representante para decir que no aceptábamos la oferta.

- CH: Entonces, no lo entiendo.

- CARMEN: Yo tampoco.

- CH: Si ellos a las 2 de la tarde ya lo sabían...

- CARMEN: Hija, yo no te puedo decir lo que hacen ellos, te puedo decir lo que hago yo.

- CH: ¿Por qué no te gustaría ser la defensora de la audiencia?

- CARMEN: Es que no voy a entrar en si me gusta o no me gusta. He dicho que no a una oferta. Yo me dedico a este medio, recibo una oferta, mi representante lo negocia como cualquier otra persona. Porque no es solo esta oferta, yo tengo muchas otras ofertas a las que digo que sí o digo que no.

- CH: Creíamos que sí que estabas de acuerdo.

- CARMEN: No, no.

- CH: Seguir un poco lo que dejó tu madre

- CARMEN: Aquí ha habido una negociación y el final es que ayer, vuelvo a repetir, a las 14,26 de la tarde mi representante dice que no aceptamos la oferta. Y no hay más historia que la que estoy contando.

- CH: ¿Y por qué? ¿Has hablado con ellos?

- CARMEN: Díselo a ellos cariño. Yo te puedo decir lo que hago yo, no puedo decir lo que hacen los demás

- CH: ¿Te sorprendió cuando lo dijeron?

- CARMEN: Hombre claro, como no me va a sorprender. Claro que me sorprende. Comprendo que se puede jugar, pero el juego tiene un límite y el límite es que ellos saben que yo he dicho que no. Ni estoy enfadada ni me voy a enfadar porque no tengo por qué negar que ha habido una negociación. Vuelvo a repetir, yo me dedico al medio y es normal que yo reciba una oferta y que mi representante lo escuche. Ayer a las 14,26 de la tarde se les dice a estas personas que no voy a aceptar la oferta. Y de aquí para adelante lo que hagan ellos pregúntaselo a ellos. El por qué si o por qué no son cosas privadas entre mi representante y yo.

- CH: ¿te gustaría volver a sálvame?

- CARMEN: No voy a entrar. Si he dicho que no a una oferta he dicho que no a una oferta. Entenderme.

- CH: ¿Cómo se encuentra tu madre?

- CARMEN: Mi madre fenomenal

- CH: ¿Es cierto que vuestra madre os dijo por favor solucionar las cosas en casa que no quiero que enturbie mi regreso a la televisión?

- CARMEN: Porque no nos dejamos ya de tonterías de verdad. Somos todos ya muy mayorcitos para que mi madre nos tenga que decir lo que tenemos o no tenemos que hacer.

- CH: Se comentaba un poco porque a ella le gustaría volver a la televisión sin tener que responder a problemas sobre vuestra familia.

- CARMEN: Vuelvo a repetirte, aquí somo todos independientes, todos mayores de edad y todos solucionamos nuestros problemas sin el beneplácito de nadie.

- CH: ¿Cómo está la situación con tu sobrina Alejandra?

- CARMEN: Perfectamente. Todo está ya aclarado.

- CH: Salió un testigo diciendo que había sido testigo de vuestra conversación diciendo que ahí no se firmó la paz.

- CARMEN: Que salga con cara, nombre y apellido, y entonces empezaré a creérmelo. Ya he dicho muchas veces en televisión y lo repito que las cacofonías no las tengo en cuenta. Con la carita y su nombrecito.

- CH: Decía que tú estabas más sumisa

- CARMEN: Pero vamos a ver, ¿qué tontería es esa de sumisa? Una relación de familia no hay que ser sumisa o sumiso, hay que hablar, aclarar las cosas y nada más. No es cuestión de ser sumiso, quién tiene razón, quién no la tiene... Me da exactamente igual. Las cosas están solucionadas y punto, no pasa nada más.

- CH: Achacan también un poco que a lo mejor has tenido siempre recelos de Terelu.

- CARMEN: Es que no se me ve la cara con la mascarilla, pero me parto y me mondo. ¡Me parto y me mondo!

- CH: Decían que cuando Alejandra se tatuó el lazo contra el cáncer, rápidamente saltaste tú que mi hija también actuó.

- CARMEN: ¿Pero qué tonterías son esas, de verdad? Gracias, ¿eh?