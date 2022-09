Carmen Borrego reivindica su figura y la de su hermana Terelu Campos: "Nos merecemos que se reconozca nuestro trabajo"

MADRID, 30 (CHANCE)

Superadísimos los desencuentros televisados que mantuvieron hace unos meses, Carmen Borrego y Alejandra Rubio vuelven a ser uña y carne. Y buena prueba de ello es que la hermana de Terelu Campos ha querido apoyar a su sobrina en la 'rentré' de la discoteca en la que ejerce de relaciones públicas.

"Muchas veces es más el ruido que la realidad y gracias a Dios todo está bien. Nosotros siempre hemos sido una familia muy unida" ha asegurado la colaboradora cuando le hemos preguntado por el distanciamiento que vivieron hace un tiempo y que, como insiste, está completamente olvidado.

Orgullosa, Carmen se ha pronunciado por primera vez sobre el nuevo trabajo de Alejandra, que ha debutado con su propia sección de entrevistas en el diario 'ABC': "Ella siempre ha escrito muy bien, está muy ilusionada y yo creo que las cosas que se hacen con ilusión, al final se pelean mucho por ellas". "Creo que cada vez lo hace mejor en televisión, su espontaneidad, además de que no se puede ser más guapa un bellezón, la tía" añade.

Y mientras su sobrina empieza una nueva aventura profesional, María Teresa Campos disfruta de una jubilación más que merecida a sus 81 años. "De salud afortunadamente está bien, pero en algún momento tenía que descansar. Ha trabajado mucho y muy bien, ha creado escuela y más ganado que mi madre el poder descansar y disfrutar de su familia creo que pocas personas" afirma, confesando que si por la veterana presentadora fuese no se habría retirado: "Si por ella fuese estaría toda la vida*"

Siguiendo sus pasos, ella y Terelu que, como Carmen admite, "hemos trabajado mucho". "No se puede decir que hemos llegado aquí y hemos triunfado" apunta destacando su trayectoria. "Nos llamaban de manera despectiva personajes, y nosotras hemos sido personajes por ser las hijas de quien somos, soy una Campos a muchísima honra, pero llega un momento que también cansa, pero hemos trabajado mucho y nos merecemos que se nos reconozca nuestro trabajo" asegura.

Meses después de la boda de su hijo, José María Almoguera, la colaboradora revela que "no le importaría" que la convirtiese ya en abuela: "Mi hijo que ha casado con una mujer estupenda, que tiene ya dos hijos, entonces cuando les hablé durante la ceremonia, le dije: a mí no me puedes dejar de hacer abuela porque tú ya tengas dos*". "Creo que tendremos pronto noticias" apunta, explicando que aunque todavía no están 'embarazados' es algo que no tardará en llegar porque ambos están por la labor.

Desmintiendo las informaciones que apuntaban a que no se llevaba bien con la mujer de su hijo Paola, Carmen asegura que "no hay persona con la que yo me lleve mejor con la que está mi hijo* siempre está: suegra para arriba y suegra para abajo* no puede estar más pendiente de mí, es un amor de persona".

Unos rumores a los que no ha dado importancia, aunque reconoce que en el pasado, con las cosas que se dijeron sobre ella en diferentes programas, lo pasó muy mal: "He sufrido mucho, he ido a un psicólogo porque hubo un momento que no sabía ni quien era ni yo... Pero he cambiado, he relativizado, me ha salido el humor que está por encima de todo y me tomo las cosas de otra manera" afirma.