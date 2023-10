Carmen Borrego responde a las críticas por cómo están llevando ella y Terelu el luto

MADRID, 2 (CHANCE)

Después de haber vivido las semanas más complicadas de su vida teniendo que despedirse definitivamente de su madre, Carmen Borrego está volviendo poco a poco a la rutina en Madrid ajena a las críticas que están reciebieno tanto ella como su hermana Terelu. Cumpliendo con sus obligaciones diarias, Carmen dejó claro que tanto ella como su hermana están llevando el luto de la mejor forma que pueden: "Yo no me dedico a cuestionar a nadie" respondió a aquellos que la critican.Aunque las hijas de María Teresa Campos han intentando mantenerse al margen del paso de Gustavo Guillermo por Gran Hermano VIP, los rumores de que ahora Edmundo Arrocet podría hacer una entrevista en excluiva en su regreso a nuestro país no le han sentado nada bien a las hermanas Campos.Evitando la polémica, en esta ocasión Carmen prefirió hacer oídos sordos a la pregunta y no comentar nada sobre qué le parece que Bigote pudiera cobrar por una entrevista en la que hable de cómo fue su vida al lado de la 'reina de las mañanas'.