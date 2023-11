Carmen Borrego responde indignada a Edmundo Arrocet: "¡Me da igual! ¡Que diga lo que quiera ese señor!"

MADRID, 2 (CHANCE)

Edmundo Arrocet ha vuelto a hablar sobre Las Campos. Tras sus polémicas entrevistas arremetiendo contra Terelu y Carmen Borrego en medios como 'Diez minutos', 'Vamos a ver' o 'La Razón', el humorista se ha sentado con Risto Mejide en el plató de 'Viajando con Chester' para reafirmarse en todas y cada una de sus declaraciones sobre su relación y posterior ruptura con María Teresa Campos y sobre las hijas de la presentadora.

Así, a pesar de que las hermanas han asegurado por activa y por pasiva que Bigote dejó a su madre por un Whastapp, el chileno ha vuelto a negarlo, retándolas a mostrar dicho mensaje si es verdad que lo tienen como han afirmado en numerosas ocasiones.

Además, se ha reafirmado en que Teresa quiso casarse con él para que le quedase una pensión el día que ella ya no estuviese, ha vuelto a contar que dejó dinero a la recordada presentadora y también a Terelu; y también ha repetido que durante los casi 6 años que duró su relación las hijas de la icónica presentadora apenas fueron por su casa.

Demoledoras declaraciones a las que Terelu ha preferido hacer oídos sordos, evitando contesar a Edmundo a pesar de quedar señalada en esta nueva entrevista. Una reacción muy diferente a la de Carmen Borrego, que aunque en un principio ha confesado ante las cámaras de Europa Press que no había visto la entrevista del último amor de su madre, y ha asegurado que no iba a decir nada, ha acabado estallando cuando se ha enterado que el cómico sigue sosteniendo que no rompió con María Teresa con un Whatsapp: "¡Qué me da igual! ¡Qué diga lo que quiera!¡Qué diga lo que quiera ese señor!" ha exclamado molesta.

Menos expresiva se ha mostrado ante la inesperada expulsión disciplinaria de Gustavo Guillermo de 'Gran Hermano VIP 8'. "No sé nada, de verdad que sabes que yo siempre contesto, pero no sé nada" ha explicado.