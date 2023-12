Carmen Borrego revela, muy emocionada, cómo han vivido Terelu y ella su primera Navidad sin su madre

MADRID, 26 (CHANCE)

Hace unos días Terelu Campos se sinceraba en su blog en la revista 'Lecturas' y confesaba, completamente rota, que se enfrentaba a la Nochebuena "más complicada" de su vida tras el fallecimiento de su madre, María Teresa Campos, el pasado 5 de septiembre. "No sé cómo lo voy a superar sin ella" reconocía.

Y este lunes ha sido Carmen Borrego la que ha revelado en 'Vamos a ver' cómo han vivido su primer 24 y 25 de diciembre sin la matriarca del clan. Muy emocionada, y sin poder contener las lágrimas al ver el vídeo que le han dedicado a su progenitora sus compañeros, la tertuliana ha reconocido que aunque ha sido "complicado", "hemos estado juntos que es lo que hubiera querido ella, porque mi madre era súper navideña y super detallista. Es a la que más le gustaba regalar del mundo y la más detallista del mundo, muy generosa con su familia y amigos".

"Y la verdad es que casi ha sido peor el previo. Ese día -el de Nochebuena- me levanté mal, me pasé todo el día llorando, y a Terelu le pasó lo mism, y llegamos a la cena lloradas" ha explicado, desvelando que fue "una cena súper familiar en honor a ella" y que el momento más complicado fue cuando "brindamos por ella y nos derrumbamos".

Sin embargo, y a pesar de que no fue una noche fácil, Carmen está convencida de que "mi madre estaría orgulllosa de vernos juntas, de que seguimos su tradición, comiendo lo mismo que se comía cuando ella estaba. Es muy reciente, hay que cumplir un ciclo, las primeras Navidades sin ella, el primer cumpleaños sin ella...".

Recordando lo generosa y detallista que era la presentadora, la colaboradora ha contado cuál fue el emotivo regalo con el que sorprendió a Terelu, a su hija Carmen Almoguera y a su sobrina Alejandra Rubio en su primera Nochebuena sin María Teresa: "Quise tener un detalle con ellas y les hice un regalo a cada una de ellas, una cosa de mi madre. Fue un momento emotivo que no se lo esperaban. A las niñas les di unas chaquetas de la abuela que me había llevado yo".

Una cena de Nochebuena en la que además de su marido José Carlos Bernal, su hermana Terelu, su sobrina y su hija, y en la que el menú fue tal y como lo hubiese deseado su madre. "Marisco, yo hice sopa de picadillo y Terelu hizo el pavo tradicional de la familia que es el de mi abuela" ha contado.

En cuanto al 25, Carmen ha desvelado que lo celebraron en su casa con un cochinillo y que, además de su familia, también les acompañaron Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Sin embargo, no han podido pasar estas fechas con Gustavo Guillermo -el fiel chófer de su madre- porque, como ha explicado, "se ha cogido la gripe mala esa que hay ahora, ayer estaba malísimo en el hospital y lleva unas Navidades fastidiadas".

Respecto a si celebrará Nochevieja, ha confesado muy afectada que también será un día complicado: "El año pasado tuvimos un problema con mi madre y ya no levantamos cabeza. El fin de año pasado se cayó y las cosas ya no fueron bien, y llegar a ese día es complicado, y aunque no me quiero comer las uvas porque no puedo creo que estar sola no tiene sentido".

Unas Navidades a las que pondrá el broche de oro pasando el día de Reyes con su nieto, "lo más importante de mi vida ahora mismo" como ha asegurado emocionada y dejando entrever que su relación con su hijo José María Almoguera vuelve a ser la misma de siempre tras varios meses distanciados que pasaron a ser un mal recuerdo tras el fallecimiento de su madre, cuando todo pasó a un segundo plano.