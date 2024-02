Carmen Borrego, rotunda tras las nuevas imágenes de Alejandra Rubio y Carlo Constanzia: "No voy a juzgar a mi sobrina"

MADRID, 21 (CHANCE)

Una semana después de ver los primeros besos apasionados entre Alejandra Rubio y Carlo Constanzia, la nueva pareja sorpresa del momento vuelven a convertirse en absolutos protagonistas de la actualidad rosa ocupando la portada de las revistas 'Semana' y 'Diez minutos' con las nuevas citas románticas con las que han dejado claro que su historia de amor se está afianzando a pasos agigantados.

Una relación sobre la que Terelu Campos no tiene nada que decir porque, como ha asegurado en su blog de la revista 'Lecturas', "la vida de mi hija solo le pertenece a mi hija y si va a querer manifestarse o no es decisión suya, pero tiene claro lo que quiere, se maneja bien y sabe lo que quiere decir".

Y en la misma línea que su hermana se ha pronunciado este miércoles en 'Vamos a ver' Carmen Borrego, que reconociendo que "no debe ser fácil" la presión mediática que está sufriendo Alejandra desde que salió a la luz lo suyo con Carlo, le ha aconsejado que tenga paciencia "porque creo que en dos días pasará".

"Es lógico que siendo ella quien es y que siendo él quien es su relación sea noticia en este momento, pero me parece absurdo que sea noticia que pasen la noche juntos. Harán lo que quieran como cualquier pareja que está empezando. Yo no juzgo la vida de mis hijos, mucho menos la de mi sobrina" ha asegurado, dejando claro que no piensa hacer "juicios paralelos" sobre la vida privada de Alejandra.

Y aunque no quiere entrar en detalles sobre cómo ve a la influencer con Carlo, Carmen ha revelado que la ve "contenta", aunque es un sentimiento agridulce porque "lo está pasando mal porque la están juzgando. Y yo lo único que quiero es que sea feliz" ha sentenciado.

"Es normal que ellos no le pongan nombre a algo que está empezando porque no le ponemos nombre ninguno. Calificar hoy en día esa relación me parece muy pronto. Son dos personas jóvenes que hacen su vida y no creo que sean novios ni se vayan a casar ni nada" ha añadido, afirmando con contundencia que a pesar de que hayan podido pasar alguna noche juntos no es cierto que estén conviviendo.

Por último, Carmen ha querido dar la cara por su sobrina y tras las informaciones que elucubran con un posible montaje por parte de Alejandra o de Carlo -se ha dicho que estarían encantados con que su relación haya salido a la luz por la promoción que supone para ambos este bombo mediático-, ha asegurado que "pongo la mano derecha e izquierda por mi sobrina porque nunca ha vendido nada de su vida". "A Alejandra le molesta cuando yo hago una exclusiva, le molesta cuando su madre habla de ella...a Carlo no lo conozco pero si ella hubiera sabido algo tampoco lo hubiera permitido" ha zanjado.