Carmen Borrego, salpicada por la polémica del préstamo de Belén Rodríguez a Kiko Hernández

MADRID, 10 (CHANCE)

Nueva trama en la polémica del préstamo que Belén Rodríguez le hizo a Kiko Hernández hace años de 100.000 euros. La hija pequeña de María Teresa Campos comenzaba la tarde de hoy confesando que su amiga le había bloqueado por teléfono y que no se había podido poner en contacto con ella... pero lo cierto es que hay mucho detrás de esta historia.

Al parecer, Belén ha pedido a sus personas más cercanas que no revelen nada sobre cómo se encuentra y entre esas personas de confianzas se encuentra Gustavo, chófer de María Teresa Campos. Esto ha hecho estallar a Carmen en directo, tras enterarse de que su amiga estaba compartiendo la tarde con él y con dos personas más desconocidas.

"Esta mañana he hablado con él y le he preguntado por Belén, me ha dicho que no sabía nada. Es mejor que me digas 'Sé, pero me ha dicho que no te diga nada'" comenzaba diciendo la colaboradora bastante enfadada. "Las mentiras tienen las patitas muy cortas, si pensáis que yo llamo para sacar información, me conocéis muy poquito" concluía la colaboradora.

Kiko Matamoros ha arrojado un poco de luz sobre lo que está sucediendo y ha explicado que Belén podría poner en una situación muy complicada a Carmen al contar aspectos privados del clan Campos. De esta forma, la hija de María Teresa se ha visto salpicada por la polémica del préstamos y ahora es ella quien está en el centro del ojo mediático.

Minutos más tarde, Kike Calleja -que se encontraba en directo desde la casa de Belén- ha podido hablar con Gustavo y éste explicaba que no le había contado la verdad a Carmen porque así se lo ha pedido su amiga: "no quiero decir nada contra Carmen, me ha preguntado y he hecho lo que me ha pedido Belén, no contar nada", a lo que Carmen le ha respondido: "Pensé que era mi hermano".

Una frase de lo más contundente que refleja el enfado que tendría Carmen al saber que Gustavo ha pasado la tarde con Belén, después de ocultárselo... pero no solo eso, Kiko Hernández le ha recriminado al chófer de la comunicadora que no se haya preocupado por él en todo este tiempo: "Pensé que Gustavo era amigo mío también, como veo que está con Belén, no he recibido ni un mensaje suyo, lo he echado en falta".