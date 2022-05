Carmen Borrego, saturada y aturdida en su peor tarde en 'Sálvame'

MADRID, 18 (CHANCE)

El pasado fin de semana Carmen Borrego vivía uno de los días más felices de su vida al ver como su hijo se daba el 'Sí, quiero' con la mujer de su vida, pero lo cierto es que ese sábado no se imaginaba todas las polémicas que iban a salir a la luz tras la exclusiva que se ha visto hoy publicada en la revista Lecturas.

La colaboradora de televisión ha aparecido esta tarde en 'Sálvame Diario' dispuesta a contestar a todas las especulaciones que ha habido desde la boda y sobre todo, a zanjar las dudas que hubieran podido surgir tras la exclusiva. Lo primero que ha hecho Carmen es dejar claro que no va a contestar a las declaraciones de su sobrina, Alejandra Rubio en 'Viva la vida', pero sí ha dejado a entrever que ha metido la pata.

Lo que también ha desvelado la hija de María Teresa Campos es que no hay ningún problema entre su hermana y ella, de hecho ha asegurado que ha hablado con Terelu en varias ocasiones y no hay ningún enfado. Eso sí, Kiko Hernández confesaba en directo que Alejandra Rubio no tenía relación con su primo, ni con su prima, desde que el enfrentamiento con su tía se hizo público.

Una información que Carmen Borrego ha negado por activa y pasiva, ya que dice que siempre ha habido buena relación entre los primos y además, también ha confesado que cuando estuvo enfadada con su sobrina hace meses le pidió a sus hijos que no se involucrasen y no se distanciaran con su prima.

Carmen ha tenido que soportar también a Pipi Estrada -principal enemigo en el plató- vestido de ella misma con un vestido similar al que llevó en la boda de su hijo y haciendo comentarios que le han hecho enloquecer en algunos momentos... pero sin embargo, el momento más complicado para ella ha venido cuando se ha hablado de Belén Rodríguez y Rocío Carrasco.

Belén confesaba en el 'Sábado Deluxe' que no había ido a la boda del hijo de Carmen porque acaba de pasar por varias operaciones y no estaba al cien por cien para darlo todo... algo que sus compañeros han apoyado hoy, pero han querido añadir que se sentía 'defraudada' con su amiga. Una información de la que no era conocedora la hermana de Terelu y que minutos más tarde han desmentido en plató asegurando que Belén no se sentía así con ella, pero no han desvelado el verdadero motivo de su ausencia.