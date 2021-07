Carmen Borrego se sienta en el 'Deluxe'

MADRID, 2 (CHANCE)

Llevábamos mucho tiempo sin ver a Carmen Borrego aparecer en 'Sálvame Deluxe' y lo cierto es que teníamos ganas de verla porque siempre que se sienta en ese plató la lía con sus declaraciones y salen salpicadas su madre, su hermana y su sobrina... claro que esto podría denominarse perfectamente la pescadilla que se muerde la cola porque a*si pueden estar semanas y semanas con una trama interpersonal de las Campos.

"A mi me va la marcha" le decía a Jorge Javier Vázquez nada más empezar el programa y lo cierto es que no se equivoca, aunque ella asegura que se sienta para aclarar todo lo que se ha dicho de ella en estas semanas: "Pero cuando se dicen tantas cosas de ti dices, voy a venir. No creo que María Patiño me tenga envidia, ya quisiera yo tener el cuerpo de maría, yo estoy más gorda".

Carmen ha asegurado que siempre que se ha sentado en el 'Deluxe' ha sido sincera, pero lo cierto es que hoy viene a hablar de todo menos lo suyo, es decir, de Rocío Carrasco principalmente: "Yo siempre que vengo intento no defraudar, me han pagado, vengo a aclarar muchas cosas, yo sé que os gusto más cabreada. No me importa que me llaméis potota".

En cuanto a qué le ha parecido a su madre que se siente en el 'Deluxe', Carmen ha asegurado que le ha sentado bien, a diferencia de lo que creen muchos: "A mi madre siempre le gusta que vengamos a 'Sálvame', al contrario de lo que dice la gente, nunca le ha parecido mal".

Además, la hermana de Terelu Campos ha asegurado que no ha trabajado con José Luis Moreno: "Con lo que gane hoy voy a vivir, yo no he trabajado con moreno, he sido de los pocos que no he trabajado con él. Me sorprenden muchas cosas de las que se han dicho sobre él, trabajar con moreno es mucho más difícil que venir a 'Sálvame'" después de que Jorge le preguntase por él, ya que la primera parte del programa ha tratado sobre el productor.