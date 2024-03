Carmen Borrego sufre un desmayo en 'Supervivientes'. ¿Peligra su concurso?

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

A pesar de que 'Supervivientes' empezó hace tan solo 5 días, las duras condiciones de los Cayos Cochinos, especialmente las de Playa Condena -ubicación del equipo formado entre otros por Carmen Borrego, Ángel Cristo Jr. o Zayra Gutiérrez- están pasando factura a los concursantes.

Especialmente a la hija de María Teresa Campos, que ha hecho saltar todas las alarmas al sufrir un desmayo en la playa que la ha dejado completamente fuera de juego e incapaz de moverse, hasta que sus compañeros Kike Calleja y Miri Pérez la han ayudado y, dándole bebida isotónica y levantándole las piernas han conseguido que reaccionase.

No sin antes vivir momentos de auténtica preocupación cuando estuvieron a punto de llamar a los servicios médicos para que evacuasen a Carmen: "No quiero que me lleven, no quiero" pedía desconsolada sin poder parar de llorar al ver que las fuerzas la han abandonado nada más comenzar el reality.

Por suerte, la tertuliana no ha tardado en reponerse y como ha dejado claro este lunes en directo a Carlos Sobera durante el primer 'Tierra de nadie' de esta edición, puede con todo y no se le pasa por la cabeza tirar la toalla tan fácilmente. "Ha sido el calor, la humedad, la falta de comida, la edad... Soy la yaya de la edición" ha explicado. "¿Pasé un mal momento? Sí. ¿Me he recuperado? Sí. ¿Me duele un poco la costilla por la prueba de ayer? Sí. ¿Puedo con ello? Sí", ha asegurado con una sonrisa.

Una gran alegría para los incondicionales de 'Supervivientes', ya que Carmen se está convirtiendo en la absoluta protagonista de lo que llevamos de programa. Su épico salto del helicóptero con amago de no tirarse y dedicatoria a Carlo Costanzia -novio de su sobrina Alejandra Rubio- incluida; su tensa discusión con Kike Calleja después de que su amigo la llamase en broma "Pototi" (haciendo referencia al mote de "Potota" con el que se metían con ella en 'Sálvame'); y sus explosivas broncas con Ángel Cristo Jr. La última, después de que el hijo de Bárbara Rey llamase a Teresa Campos "viejita". Un apelativo que hacía estallar a la hermana de Terelu, que no dudó en arremeter contra su compañero y dejarle claro que no va a consentir que hable en esos términos de su madre.