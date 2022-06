Carmen Borrego y Terelu Campos, frente a frente en plató

MADRID, 9 (CHANCE)

Frente a frente, así han estado esta tarde Carmen Borrego y Terelu Campos en el plató de 'Sálvame Diario' después de todo lo que se ha dicho sobre su relación en los últimos días. Recapitulemos, las dos hermanas se habían mostrado en televisión molestas, una por no saber que su madre había hecho una entrevista para Kiko Hernández y la otra, porque considera que se le cuestiona todo lo que hace.

Después de que Carmen dijera hace unos días que iba a dejar de representar a su madre porque parece que todo lo hace mal y que molesta a su hermana y sobrina, hoy las dos hermanas han sorprendido a todos los colaboradores firmando la pipa de la paz. Han hablado de forma privada antes de acudir al plató y han acordado hablar todo lo que genere un problema entre ellas antes de exponerlo públicamente.

Además, Terelu ha dejado claro que su hermana hizo esas declaraciones en un momento en el que se encontraba alterada y Carmen ha recalcado que no va a dejar de llevar los temas de su madre. Por un lado, la presentador ha asegurado que no conoce a nadie mejor que su hermana para ello puesto que conoce cómo trabaja María Teresa Campos y lo que puede o no hacer.

No cabe duda de que las dos hermanas están viviendo un momento tranquilo después de todo lo que suscitó la entrevista de su madre con Kiko Hernández. La paz vuelve de nuevo entre las Campos... ¿crees que durará mucho?