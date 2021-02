Carmen Borrego zanja la polémica: "No tengo ningún problema con mi sobrina"

MADRID, 7 (CHANCE)

Carmen Borrego y Alejandra Rubio tuvieron que verse las caras en el plató de 'Viva la vida' hace una semana tras la entrevista que dio la hija pequeña de María Teresa Campos, para una revista de tirada nacional, en la que hablaba mal de su sobrina y exigía que su hermana diese más la cara por ella. El encuentro no terminó muy bien ya que la joven aseguraba que no entendía la manera de ser de su tía y además, confesaba que su relación con ella ya no era la de antes. Unas palabras que molestaron a la veterana colaboradora porque no esperaba bajo ningún concepto que su sobrina dijera eso públicamente.

Este sábado, Carmen Borrego dejó claro en el programa que su sobrina y ella habían enterrado el hacha de guerra. Nosotros hemos hablado con ella a su salida de Telecinco y nos ha confesado que: "Yo no tengo ningún problema con mi sobrina, ni lo voy a tener, no porque sea mi sobrina tenemos que estar de acuerdo en todo, siempre la he tratado como una hija y siempre la trataré como una hija".

La verdad es que las palabras de Carmen son de lo más profundas y entendemos que le doliesen las declaraciones de Alejandra, pero tiene que entender que la que ha levantado la liebre en todo esto ha sido ella con la exclusiva que ha dado. En cuanto a si ella es mejor que Alejandra, Borrego nos confiesa que: "No hay nadie superior, somos diferentes".

Sobre las amenazas que estaba recibiendo y el acoso que estaba sufriendo, la hermana de Terelu Campos nos ha confesado que: "Todo está más tranquilo desde que puse la denuncia y está en manos de la Guardia Civil, y afortunadamente todo está calmado y espero que siga así, lo están investigando".