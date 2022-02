Carmen Calvo anima a los hombres "demócratas" a levantarse de actos donde no haya mujeres

SALAMANCA, 8 (EUROPA PRESS)

La exvicepresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo, sobre si echa de menos mujeres que secunden la propuesta de su sucesora en el cargo, Nadia Calviño, de no ha acudir a actos donde ella sea la única mujer, ha respondido: "Las echo de parte de los hombres".

"Cuando vayan a un sitio a debatir, a hablar, a decidir, cuando no haya mujeres, los hombres demócratas, los hombres verdaderamente valiosos, se levantan y dicen: Yo no estoy en ningún lugar donde no hay mujeres porque esta no es la realidad", ha incidido.

"Son los hombres los que tienen que decir: Yo no voy a un acto donde no hay mujeres. Es así. Nosotras no podemos cargar con la carga de la prueba", ha añadido en una rueda de prensa en Salamanca, en cuya provincia ha participado en distintos actos de campaña dentro de las elecciones de este domingo en Castilla y León.

En este encuentro con los medios, ha reconocido estar preocupada "profundamente" por la posible incorporación al Parlamento autonómico de Vox y, además, por la situación del Ejecutivo de Castilla y León donde hasta el momento, según sus palabras, "no ha habido estructura políticas de trabajo para la igualdad".

En cuanto a las posiciones que han mantenido hasta ahora en la derecha, ha criticado que, con la violencia de género, "Vox está negando la peor zona de la desigualdad" y el Partido Popular se presenta con "una posición absolutamente débil para frenar esos discursos".

"El Partido Popular, a la primera de cambio, 43 años después de reciclar su franquismo a los criterios de la transición política y de la democracia española, a la primera de cambio que ha tenido una dificultad por su ala derecha, no ha sabido lo que tenía que hacer ni ha aguantado la posición que tenía que aguantar", ha continuado.

Para Carmen Calvo, "la posición que tenía que aguantar no era seguir a Vox, incluso a veces cuando les oímos parecen más de Vox que Vox, la posición que tenía que aguantar era poner enfrente de las ideas de Vox las ideas de la derecha europea, de una derecha centrada que no centrista, que defiende primero la democracia y después el conservadurismo político".

"Eso no lo ha sabido hacer el Partido Popular y como no lo ha sabido hacer el Partido Popular pues tiene en el Congreso de los Diputados lo que tiene y se puede dar aquí el susto que se puede dar. Entre otras razones porque han convocado unas elecciones para resolver un problema de Casado", ha apostillado.