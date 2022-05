Carmen Calvo asegura que se viven tiempos de una "frivolidad casi peligrosa" en la política

CASTELLÓN, 27 (EUROPA PRESS)-

La exvicepresidenta del Gobierno y diputada Carmen Calvo ha señalado este viernes que se viven tiempos de una "frivolidad casi peligrosa" en la política. "La política es una cosa muy seria porque es la administración de los intereses del conjunto de un país, de sus recursos, de su futuro, de sus problemas y de sus esperanzas", ha apuntado.

Calvo se ha expresado así ante los medios antes de participar en el Congreso del Bicentenario de la Diputación de Castellón, en el que ha reflexionado sobre 'Las diputaciones en la estructura territorial del Estado'.

La exvicepresidenta del Gobierno considera que últimamente se está asistiendo a una "degradación importante" de la política, y -según ha dicho- "hay algunos interesadísimos en degradarla continuamente". Así, ha subrayado que cuando participa en una jornada para reflexionar sobre el papel de las diputaciones provinciales después de 200 años de su existencia, "pasando por muchos avatares", le resulta "una propuesta seria, profunda y necesaria".

Calvo ha destacado varios aspectos. El académico "que reflexionamos con mucha libertad y ninguna presión", y el de la política, "que es otro plano distinto y estamos obligado a ir muy rápido y a responder con eficacia a los problemas". "La conjunción de las dos cosas es lo que a España le hace mucha falta, y los más jóvenes tienen que saber que la democracia hay que apuntalarla cada día, pues no está dada, ni regalada, ni garantizada".

"Me resulta muy cómodo estar en foros donde se puede razonar porque últimamente no se puede razonar, sino que todo es acoso, derribo, pistolerismo verbal, y eso no es nada nuevo, pues el fascismo es muy viejo, lo nuevo es la democracia y lo moderno son las libertades y los derechos, así que hay que apuntarlo", ha concluido.