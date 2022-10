Carmen Calvo destaca que "el feminismo es la agenda del siglo XXI más poderosa que tiene el socialismo"

BADAJOZ, 22 (EUROPA PRESS)

La exvicepresidenta del Gobierno y actual diputada socialista, Carmen Calvo, ha señalado este sábado que "el feminismo es la agenda del siglo XXI más poderosa que tiene el socialismo".

Así lo ha manifestado durante la gala de entrega en Badajoz de los I Premios Margarita Nelken, organizados por Juventudes Socialistas de Extremadura, que además de en Calvo, han recaído en la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, la exeurodiputada Elena Valenciano, la primera secretaria general de Juventudes Socialistas de Extremadura y actual diputada Soraya Vega, y la exvicesecretaria general del PSOE Adriana Lastra.

En su intervención, Calvo ha reiterado que "el feminismo es la agenda del siglo XXI más poderosa que tiene el socialismo" y "a veces no se acaba de entender". Por ello, ha advertido a los socialistas a que "no nos arrastren a la política de la frivolidad absoluta, porque eso es muy peligroso", ya que "nos enfrentamos a las élites", ha subrayado.

A este respecto, ha señalado que la subida de las pensiones no contributivas "es socialismo feminista" y cuando se dice que hay que subirlas "eso es la agenda feminista".

Y es que, ha destacado Calvo, las mujeres en la actualidad "ni siquiera somos dueñas de nuestro cuerpo, porque si no podemos interrumpir el embarazo no somos dueñas de nuestro cuerpo", ha dicho, mientras ha criticado que instituciones como el Tribunal Supremo de Estados Unidos tenga aún actitudes retrógradas en este sentido.

La exvicepresidenta del Gobierno se ha mostrado muy agradecida por este premio, porque el "nombre que lleva es muy importante, porque es un premio que lo entregan los chicos y chicas más jóvenes del socialismo español, y porque lo comparto con Elena, Nadia, Soraya y Adriana, y esto hace partido, hace socialismo, hace fuerza", ha manifestado, a la vez que ha dedicado el premio a "todas las mujeres que no han tenido nombre, ni cargo, a las que el machismo les ha secuestrado, anónimas, a las viudas que cayeron en la guerra contra el franquismo, a ellas, porque nosotras tenemos suerte, pero ellas no tuvieron ninguna suerte".

CALVIÑO :"NI UN PASO ATRÁS"

Por su parte, la actual vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha agradecido a las Juventudes Socialistas de Extremadura la organización de estos premios y ha dicho sentirse "muy agradecida" por recibirlo en "una noche muy especial".

Calviño ha dicho que siempre ha trabajado "por convicción" en favor del feminismo porque "es la lucha más importante para cambiar el mundo".

Además, ha señalado que "España es un país de referencia en la lucha por el feminismo", como lo demuestra la subida de las pensiones no contributivas, la reforma laboral, las medidas para mejorar la vida de las mujeres, con lo que "se ha logrado reducir la brecha salarial, ha aumentado la tasa de participación de las mujeres, ha aumentado el número de mujeres en la dirección de empresas, y se han aumentado las ayudas a la maternidad y paternidad", entre otras medidas que se han puesto en marcha.

Calviño también ha indicado que hay un plan de recuperación de la igualdad de género y ha indicado que "estamos en la dirección correcta", por lo que ha insistido en que no hay que dar "ni un paso atrás".

"Orgullo y confianza, porque vamos a ganar esta batalla", ha recalcado la vicepresidenta primera del Gobierno ante "discursos que estamos oyendo y que creíamos que no volveríamos a volver a oír".

La titular de Asuntos Económicos ha agradecido el trabajo de "todas las mujeres que están luchando por nuestros derechos en otras partes del mundo, como en Irán o Afganistán, que se están jugando la vida", así como a los "hombres feministas, como Pedro Sánchez, Guillermo Fernández Vara o Fede González, porque sin vosotros no podríamos seguir avanzando", para concluir su intervención con el grito: "Que viva la lucha de las mujeres".

Otra de las premiadas, Elena Valenciano, ha insistido en que "la lucha tiene que seguir" porque "la desigualdad sigue muy presente en el mundo", y ha dedicado el premio a todas esas mujeres que trabajan por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

Por su parte, Adriana Lastra, que no ha estado presente en el acto, ha señalado a través de una carta leída por la diputada socialista extremeña Laura Berja, encargada de recoger el premio en su nombre, que "los militantes somos más necesarios que nunca" para "volver a ganar" las elecciones. "Hay que seguir liderando ese cambio desde la igualdad", ha dicho, a la vez que se ha sentido "sumamente honrada y agradecida por este premio".

Otra de las premiadas, Soraya Vega, ha recalcado que "el feminismo debe ser declarado Patrimonio de la Humanidad".

FERNÁNDEZ VARA

Por su parte, Fernández Vara ha señalado que cuando Pedro Sánchez eligió a Calviño como vicepresidenta "en Extremadura nos alegramos mucho", conocedores de su valía, pero "nos llegaste al corazón y saltó esa chispa en esa sesión de control en el Congreso cuando mirando a la cara dijiste con toda la claridad qué es lo que hemos venido a hacer aquí en tiempos tan difíciles, esa chispa hizo que eso hiciera que formes parque de la historia de este partido para la eternidad".

El líder del PSOE extremeño también ha destacado las políticas que el Gobierno central está realizando para lograr la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, como la subida del 15% de las pensiones no contributivas, la mayoría de ellas a mujeres, porque "no hay algo tan cargado de símbolos como eso que hizo el Gobierno hace un par de meses", porque eso es reconocer el trabajo no remunerado que muchas mujeres realizaron durante años porque "nadie cotizaba por ellas" en una sociedad "machista".

Asimismo, ha indicado que el trabajo que realizaron hace décadas muchas mujeres "para lograr la cuota del 25 por ciento, que era decir quítate tú para ponerme yo, ese importantísimo trabajo, pasado el tiempo, hay que decir que mereció la pena".

Fernández Vara ha agradecido el trabajo de Juventudes Socialistas de Extremadura para la organización de estos premios, y les ha pedido que "piensen, escuchen y discutan", porque "hay que hablar de la gente, de sus problemas, se gobierne o no, porque el PSOE no es un partido que haga las cosas para ganar las elecciones", sino que trabaja siempre por mejorar la vida de la gente gobierne o no, ha recalcado.

También ha intervenido en el acto la vicesecretaria general de Igualdad de Juventudes Socialistas de España, Paula Alonso, que ha criticado a la ultraderecha española por sus actitudes ante la igualdad de género, y la pasividad del PP, ha dicho, que es "permisivo" con esas actitudes. Además, ha denunciado hechos machistas como el reciente suceso en el colegio mayor Ahuja de Madrid o la situación de las mujeres en Irán. "El PSOE es el partido que nos protege de la violencia de género, que nos protege del aborto, que va a abolir la prostitución", ha insistido y porque sin feminismo no hay futuro.

Por su parte, el secretario general de Juventudes Socialistas de Extremadura, Fede González, ha argumentado que estos premios sirven para "aprender y crecer de ese feminismo de estas compañeras para llegar donde están, que no les ha sido fácil", y para reconocerles el trabajo y "que se han dejado la piel para que ellas puedan vivir con más derechos y libertades".