Carmen Calvo: "Desde el Gobierno no vamos a parar hasta ver una nueva Ley de Memoria Democrática en el BOE"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El vídeo del día Casado ante la prórroga: "Menos Aló presidente y más" acudir al Congreso.



Casado ante la prórroga: "Menos Aló presidente y más" acudir al Congreso.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha subrayado este miércoles que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no parará "hasta ver una nueva Ley de Memoria Democrática en el BOE" que perfeccione y avance la Ley de Memoria Histórica de 2007 de José Luis Rodríguez Zapatero.

La ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha participado, junto al delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, en el acto de entrega de documentos de reparación y reconocimiento a dos víctimas del franquismo y a los familiares de otras diez.

Calvo ha trasladado el agradecimiento "infinito" a estas personas y ha destacado el hecho de que puedan sentir "que la democracia les repara en su dignidad la ignominia de lo que tuvieron que vivir" y ha recalcado que con este tipo de reconocimientos España "no hace otra cosa que gestionar su propio futuro".

"Somos una gran democracia porque ellos mantuvieron el orden constitucional, se enfrentaron al fascismo y pagaron con sus vidas, con la cárcel, con trabajos forzados, con el exilio, con la tragedia", ha subrayado Calvo, que ha agradecido lo que "han soportado, por esperar y aguantar". "Han sido de una generosidad extrema por este país al que todos servimos", ha dicho.

Así, ha subrayado que no es posible que España sea una democracia que tenga todavía compatriotas desaparecidos, "en fosas comunes que no hemos podido identificar y entregar a sus familias". "No es sólo un asunto de lo que ocurrió, es un asunto de lo que no puede volver a ocurrir nunca más, y para que los españoles podamos ser libres y diversos en nuestra convivencia tenemos que entregar un legado intacto de compromiso y firmeza a los más jóvenes, que entiendan a quiénes debemos tanto para mantener lo más preciado de la vida en común que es la paz, la capacidad de entendernos y reconocernos como diferentes, y para eso sólo hay un camino que es cumplir la Ley", ha defendido.

Durante su intervención, ha recordado a Juan Romero, español que estuvo en el campo de concentración de Mauthausen fallecido recientemente. "Apenas llegué a tiempo de poderle presentar los respetos debidos de esta democracia inmensa y prestigiosa que ahora somos, pero amuchos hemos llegado tarde", ha lamentado.

HOMENAJEADOS

Entre los homenajeados se encuentra el brigada de la Guardia Civil, José Araguren, fusilado en 1939 fue condenado a muerte por sentencia firme de un Consejo de Guerra celebrado el 15 de abril de 1939 en Barcelona por un supuesto delito de rebelión militar.

Natural de El Ferrol y vecino de Valencia, fue general de Brigada de la Guardia Civil con sede en Barcelona. Su lealtad al Gobierno de la República en julio de 1936, resultó decisiva para el fracaso de la sublevación en la región catalana.

También se ha reconocido a María Castillo, fusilada estando embarazada el 12 de abril de 1937, o José Eugenio García y José Luis Trujillo, dos presos del franquismo que han recibido las declaraciones de reparación en persona.

También el alcalde de Loeches, Benito Gómez, el labrador Miguel de la Fuente el guardia rural Venancio Ramos, el jornalero Marcos Alcón, los militantes políticos y sindicales Florencio Soto, José Antonio García e Ignacio Fernández y el funcionario Eduardo España.