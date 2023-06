Carmen Corazzini, el 'gran amor' de Aless Lequio, le recuerda con unas preciosas palabras

MADRID, 16 (CHANCE)

A pesar de que todos creíamos que su última pareja, Carolina Monje, había sido el gran amor de Aless Lequio, la publicación del libro que comenzó el joven antes de fallecer y que completó Ana Obregón, 'El chico de las musarañas', ha desatado las dudas. Y es que en él se incluye una carta que el hijo de la presentadora escribió a la mujer de su vida a la que, como confesaba, no habría conocido aún.

Sin embargo, esto no sería así, ya que según la periodista Beatriz Cortázar reveló en 'Fiesta' hace varias semanas, Aless habría estado profundamente enamorado de una chica a la que nunca habría llegado a olvidar. Carmen Corazzini, presentadora del Tiempo en Mediaset, con la que mantuvo una breve relación amorosa que terminó por la distancia, cuando el hijo de Alessandro Lequio se fue a estudiar a Estados Unidos.

La expareja continuó manteniendo una estrecha amistad a pesar de su ruptura, y ahora es cuando hemos descubierto que el joven nunca habría olvidado su noviazgo adolescente con la comunicadora. Un "gran amor" sobre el que Carmen prefiere no pronunciarse: "Ahí no opino" afirma con mezcla de timidez e incredulidad.

Sin embargo, sí ha querido recordar cómo era Aless dedicándole unas preciosas palabras que reflejan el cariño que todavía siente por él. "Era muy divertido, una persona muy especial" ha confesado, recordando cómo en una fiesta en su casa no dudó en ponerse una lechuga en la cabeza convirtiéndose en el gran protagonista de aquel Halloween que nunca olvidará. "Siempre tenía algo especial y diferente, era muy simpático, diferente, una chispa" ha revelado emocionada.

Como no podía ser de otra manera, Carmen ha leído 'El chico de las musarañas' y, como reconoce, "aunque los sentimientos están removidos de siempre, esto es recordarle una vez más y a través de sus páginas rememorar momentos bonitos". "Todos los que queremos a la familia nos lo hemos leído. Es un libro precioso y me alegro que Ana haya llevado esta iniciativa, sobre todo porque todos los beneficios van destinados a una preciosa causa y me parece maravilloso" destaca.

Por la presentadora siente, como confiesa, "todo el respeto del mundo porque es una madre coraje". "No tengo mucho que opinar sobre el nacimiento de Ana Sandra, pero estoy feliz de que Ana haya podido llevar a cabo los objetivos de Aless, sea el que fuera, y un libro precioso con un objetivo precioso, la lucha contra el cáncer" añade, revelando que la pequeña le parece "una niña preciosa, una monería".