Carmen Gahona defiende a Silvia Pantoja y advierte a Anabel Pantoja: "No te metas"

MADRID, 27 (CHANCE)

Tras las palabras tan desafortunadas que ha tenido Anabel Pantoja sobre Silvia Pantoja, Carmen Gahona no ha dudado en entrar en directo a Sálvame para defender públicamente a la prima del que fuera su marido, Chiquetete. Con firmeza, la que ha sido durante mucho tiempo colaboradora de televisión ha dejado claro que no le conviene a la prima de Kiko Rivera decir todo lo que ha dicho sobre Silvia porque esta última puede hablar de cosas que no se han hablado nunca y que le afectarían.

Este ha sido el mensaje que ha utilizado Carmen Gahona en su entrada en Sálvame: "Esta niña, la de Bernardo, que se calle la boquita porque no sabe ni de lo que habla. Señora es señora porque es mucho más señora que su tía Isabel Pantoja, Silvia es una artista como la copa de un pino. Todo lo que diga esta noche lo reitero. Que no se le ocurra meterse con Silvia porque mi suegra se retuerce eh. Mi suegra quería más a Silvia que a sus nietos porque la ha criado ella. Silvia ha convivido con nosotros. Silvia es buena, no parece Pantoja. Se ha quitado el apellido, se llama Silvia González. Ya no es Pantoja, ha renegado de Pantoja".

Y por supuesto, la Gahona le ha advertido a Anabel Pantoja que tenga mucho cuidado con lo que dice de Silvia Pantoja porque puede tirar de la manta y hablar sobre temas que no se han hablado públicamente: "No te metas con ella no vaya a ser que tire de la cuerda de cosas que no te convienen. No te voy a permitir que le faltes el respeto a Silvia".

De esta manera, Carmen Gahona vuelve a abrir un melón que ya se trató hace tiempo en televisión cuando discutió con Anabel Pantoja en el plató de Sálvame... en el que dejó caer que había cosas muy fuertes por parte de los padres de la colaboradora de televisión que no habían salido a la luz y que se podrían descubrir algún día.