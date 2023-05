Carmen Jedet desvela cómo se encuentra Alba Díaz tras su ruptura sentimental

MADRID, 19 (CHANCE)

Hace unos días Alba Díaz anunciaba a través de sus redes sociales que había roto su relación sentimental con Alberto García después de haberla hecho pública a principios de año. Una noticia que no sorprendía a los seguidores de la joven ya que, desde hace semanas, notaban que algo pasaba entre los dos tortolitos.

El miércoles pasado la pudimos ver en la presentación de la nueva colección de novias de su madre, Vicky Martín Berrocal, y aunque no quería hablar de ello, sí que sonreía ante la cámara y dejaba a entrever que su ruptura había sido amistosa.

Carmen Jedet acudía este jueves a la VII edición de los Premios Diversa y como no podía ser de otra manera, le hemos preguntado por su amiga, de la que enseguida nos ha dicho que "la amo" y que "no pasa nada" porque haya terminado su relación con Alberto porque "ella tiene mucho amor en su vida".

Eso sí, la actriz no ha querido entrar en detalles y ha asegurado que "soy una tumba y no hablaré lo que no sea mío y ellas son como mi familia todas", pero sí que ha dejado claro que Alberto "es buen chico", lo mismo que ha confesado Alba a través de sus redes sociales.

Por otro lado, Jedet ha querido animar a Tamara Falcó a elegir a su amiga, Vicky Martín Berrocal a ser la diseñadora de su vestido de novia porque "seguro que iría guapísima", de hecho nos ha confesado que "si me casara algún día Vicky me diseñaría el vestido".

Jedet recibía un premio este jueves y ha querido dedicárselo a "toda la comunidad trans, a todas las mujeres trans que han luchado antes que yo, a las que están luchando hoy en día conmigo y a las que lucharán en el futuro" y ha aprovechado para mandar un mensaje importante: "es muy importante que vayamos a votar, pueden quitarnos nuestros derechos y ha costado conseguir un poquito, merecemos más, pero si nos dormimos nos los pueden quitar, hay que votar o sea, es muy importante".