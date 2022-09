Carmen Jedet explica en que momento se encuentra tras su ruptura sentimental

MADRID, 17 (CHANCE)

Este viernes pudimos ver a Carmen Jedet en el desfile de Álvaro Calafat, en la MBFWM, apoyando la "moda emergente" ya que "los diseñadores no tan conocidos, apoyar a la gente joven con quien me puedo relacionar en una discoteca o club, me aburre un poco los señores mayores hay que aprender de lo clásico, me encanta, pero me nutro más de lo underground, de lo nuevo joven".

Jedet habla de su ruptura definitiva con su novio, Josh Ortiz: "Estoy muy feliz hemos roto hace poco, no ha pasado nada dramático, no ha habido terceras personas, le amo, le amaré siempre y él a mi también, estoy segura". Y es que, tal y como ella nos cuenta, a veces es mejor parar porque las personas no van al mismo compás: "simplemente, a veces las personas no van en la misma dirección, no se acaban de entender nosotros lo intentamos por segunda vez, no funcionó y ya está yo lo amo".

Eso sí, la actriz subraya que: "le deseo lo mejor y quizás en el futuro seamos amigos, yo le amo a él y a su hijo y siempre será mi familia.. No podemos estar juntos y amar a alguien es dejarle ir cuando ves que no es para mi". Ahora, Jedet está "centrada en mi, mis amigas, mi carrera y no doy abasto y ahora no puedo cuidar a nadie y ya está, le deseo lo mejor".

La cantante está viviendo un momento pletórico en el ámbito profesional, acaba de emitirse en Netflix un programa '¿A quién le gusta mi follower?' y tiene más proyectos que saldrán a la luz en breve: "Grabando cosas o en el estudio haciendo música, ya pronto saco disco, he estrenado un programa en Netflix y que ha sido tendencia, ahora estreno mi serie en México, estoy muy contenta".