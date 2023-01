Carmen Lomana aplaude la canción de Shakira y defiende su profesionalidad

MADRID, 15 (CHANCE)

A lo largo de esta semana se han producido muchos acontecimientos históricos en la prensa del corazón: desde las palabras de Tamara Falcó en 'El Hormiguero' hablando de su reconciliación sentimental con Íñigo Onieva a la canción de Shakira y Bizarrap dedicada exclusivamente a Gerard Piqué y Clara Chía.

En este marco de noticias, Europa Press ha podido hablar con Carmen Lomana y, como de costumbre, nos ha mostrado su opinión acerca de todos estos temas que se han convertido en virales a lo largo de estos días. Sin pelos en la lengua, la colaboradora de televisión ha mostrado su negativa ante cómo está gestionando la hija de Isabel Preysler su reconciliación.

"La niña nos cuenta mil cuentos diferentes, es distinto, que se case ya y se quede tranquila" nos ha explicado Carmen cuando le hemos preguntado por las declaraciones de la Marquesa de Griñón, pero también ha tenido palabras para su madre y Mario Vargas Llosa, dejando claro que la Socialité "tampoco es una persona importante en mi vida, lo único que quiero es que sea feliz".

Cómo no, Carmen nos ha mostrado su opinión acerca de la canción de Shakira, asegurando que le "ha encantado, la adoro, creo que ha sido es un alegato que muchas mujeres se han sentido identificadas y tiene mucha gracia, además esto no es nuevo, hemos visto a Paquita la del Barrio diciendo rata inmunda, animal rastrero... Celia Cruz, Rocío Jurado, Lola Flores tiene una tremenda también, 'vete ya' pero no sabíamos a quién iba pero esta tiene la gracias que sabemos a quién va".

Además, Lomana deja claro que las críticas no le tienen que importar a Shakira porque sus hijos "lo tienen asimiladísimo, porque una mujer metiéndose con otra pero a Shakira lo que le sacó de quicio es saber que esa mujer entraba en casa cuando ella no estaba".

Carmen nos ha asegurado que Shakira sabía que había una tercera persona porque alguien de fuera se comía la mermelada que tenía comprada en su casa: "Shakira debe ser una buena ama de casa y sabía que en la casa tenía mermelada por si llega alguien pero ni Piqué, ni ella tomaban nunca y los niños tampoco y de repente, la mermelada desaparecía y dijo aquí está entrando alguien y otra de las cosas que le sacó de juicio es que la suegra lo sabía".