Carmen Lomana asegura que la entrevista de Chabeli Navarro le horroriza

MADRID, 23 (CHANCE)

Bertín Osborne no deja de estar en la palestra mediática debido a su futura paternidad con 69 años y a la entrevista que ha dado esta semana Chabeli Navarro en la revista Lecturas, en la que asegura que se quedó embarazada del presentador y que este le convenció para abortar. En definitiva: las polémicas no dejan de sorprender al presentador de televisión.

Hace unos días, Europa Press podía hablar con Carmen Lomana en el pase especial de la película 'Barbie', en el Gran Teatro CaixaBank y le preguntábamos por su amigo Bertín, quien sigue alejado del foco mediático después de estas semanas de polémicas: "Está agobiado, triste, no entiende la que se ha montado".

Carmen, sin dudarlo, utilizaba nuestras cámaras para lanzarle un mensaje a su amigo: "Sabes que te quiero, que te apoyo, pero creo que debes de hacer algo para evitar estas cosas" y reflexionaba: "Si ya tiene varios hijos, para qué quiere tener más. Que se haga una vasectomía y ya está, ya tiene edad para no seguir procreando".

Como amiga, Carmen no quiere hablar de la portada que ha protagonizado Chabeli Navarro porque "me horroriza todo" ya que es un tema "delicado, no me gusta hablar de eso. Yo personalmente no estoy a favor del aborto para nada, lo digo donde tenga que decirlo, pero tampoco juzgo a nadie".