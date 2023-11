Carmen Lomana asegura que no quiere ningún acercamiento con Ágatha Ruiz de la Prada

MADRID, 17 (CHANCE)

Este viernes se ha producido la inauguración de 'El Rastrillo Nuevo Futuro' en Madrid y además de la Reina Sofía, multitud de rostros conocidos han acudido a disfrutar de este eventazo social. Entre ellos, hemos podido ver a Carmen Lomana, que un año más no ha querido perdérselo.

La Socialité ha hablado con los medios de comunicación y ha confesado sentirse muy contenta por este rastrillo benéfico: "He podido en cuanto he podido, con unas amigas de Barcelona, me daré una vuelta y compraré algo, por supuesto... está fenomenal esto".

Allí ha coincidido con Ágatha Ruiz de la Prada, una de sus 'enemigas' públicas en los últimos meses. Le hemos preguntado si se produciría un acercamiento o un saludo entre ambas, pero parece que no tiene ganas de que eso se produzca: "No tengo ninguna intención ni interés".

Eso sí, "si me encuentro con ella, sí, pero si no, no, no tengo porqué" confesaba y además, Carmen se mostraba dispuesta a agradecerle las bonitas palabras que tuvo con ella cuando sufrió el asalto en su casa: "Se lo agradeceré, pero aquí no porque va a ser el comentario".

Sin más, Carmen zanjaba la conversación asegurando que "aquí he venido a ayudar y a ver, nada más" y hacía una comparativa con Pedro Sánchez para explicar como no se iba a comportar con la diseñadora: "No vamos a ser como el presidente ayer, riéndose de su contrincante a carcajada limpia".