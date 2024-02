Carmen Lomana atiza sin piedad a Ágatha Ruiz de la Prada: "Me da vergüenza. Le está patinando la cabeza"

MADRID, 6 (CHANCE)

¿Es Ágatha Ruiz de la Prada 'gordofóbica'? Así lo aseguran decenas de internautas, indignados con las declaraciones de la diseñadora en el podcast 'Drama Queen' de Pilar Vidal. Una charla en la que, relajada, la exmujer de Pedro J. Ramírez confesó que no perdía el tiempo en cenar con amigas, asegurando que prefiere hacerlo con hombres porque con ellos come menos para no engordar. "Con los chicos bebes y tal cual. Y, si no, yo es que me quedo en mi casa con un yogur feliz" ha afirmado, revelando además que en ocasiones se ha ido a la cama con el estómago vacío para no ganar peso.

Unas polémicas declaraciones a las que ahora reacciona la archienemiga de Ágatha, Carmen Lomana. Aunque la socialité no quiere hablar de la diseñadora -con la que ha protagonizado numerosos enfrentamientos televisados en los últimos meses- y ha pedido en más de una ocasión que los reporteros no le pregunten por ella, no ha dudado en atizarla tras sus comentarios sobre el peso: "Me da vergüenza oírlo. Me parece una memez de tal calibre, una estupidez, un sinsentido que yo no sé qué tiene en la cabeza esta mujer" ha apuntado muy crítica.

"Lo que no puedes decir es que se ha puesto de moda... Yo toda mi vida he salido a cenar con amigas cuando me ha apetecido, y con amigos. Y si te digo la verdad, como más cuando voy con hombres, porque los hombres comen más en general y te animan. 'Venga, Carmen, vamos a tomar esto y tal'. 'Anda, tómate un vinito', que yo nunca bebo" ha añadido, llevando la contraria a Ágatha, a la que ha atizado sin piedad: "Es todo un disparate. No sé si es que se le está patinando ya la cabeza o simplemente que se quiere hacer la graciosa. Esto es tan absurdo que creo que no hay ni que comentarlo, fíjate. Es que no le veo ningún sentido, pero bueno, ella sabrá, siempre dice cosas". "Vive la contradicción absoluta, ¿no? Y eso no es bueno. Vivir la contradicción creo que no puede ser, pero fin" ha zanjado indignada con la diseñadora.

Unas declaraciones que podrían ser las últimas que hace sobre Ágatha, a la que no ha dudado en hacer una curiosa petición. "Lo único que quiero en mi vida es que no hablemos más, ni ella de mí, ni yo de ella, ni diga tonterías. Porque cada tontería que dice, luego vienen a preguntarme a mí qué me parece. Y yo estoy en los medios, y yo opino, ¿qué voy a decir? Que maravilloso, que qué bien, oye, la frase del año. No" ha apuntado, dejando claro que aunque no quiere hablar de la colorida modista, si le preguntan por ella no dudará en responder.

Una postura muy crítica con Ágatha pero no con Pilar Vidal, que también ha sido cuestionada por no decir nada a la diseñadora por sus comentarios sobre el peso y la alimentación, pero que no dudó en arremeter contra Carmen en 'Espejo público' cuando la socialité le comentó que ella era una persona gordita. "A mí Pilar me hace gracia, no tengo nada absolutamente en contra. Siempre la he defendido, pero no creo que tampoco le haga gracia que esté con esa fobia a engordar, ¿no? Pero yo sin decir nada, nunca" ha zanjado.