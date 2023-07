Carmen Lomana atiza a Tamara Falcó antes de su boda: "Como mucho estará casada año y medio o dos años"

La socialité ha sorprendido en los premios Elle Gourmet al presentar a su joven acompañante como la hija de su novio, del que ha evitado revelar su identidad

MADRID, 7 (CHANCE)

Carmen Lomana es una caja de sorpresas. Y tras sus comentadísimas imágenes con 'el dandy' en Barcelona nos ha dejado sin palabras en los premios Elle Gourmet al presentar a su joven acompañante como la hija de su nueva pareja. "Esta es Leire, la hija de mi novio" ha asegurado, yéndose por la tanjente para no revelar la identidad del hombre que ocupa en la actualidad su corazón: "A ti qué te importa* El padre de esta niña y ya está. Y no es un hombre, que es un señor parece que es un enter" ha zanjado con una sonrisa sin dar más detalles.

Más habladora se ha mostrado al hablar del que se ha convertido en su tema 'favorito' en las últimas semanas, la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. A un día del enlace más esperado del año, la socialité bromea con que ha puesto "una vela a Santa Rita, abogada e todas las causas imposibles, para que no se suspenda porque con todo lo que ha pasado...". "Tamara ya no llora, Tamara factura, porque con todo lo que ha pasado y ha aguantado todo, está encantada" asegura, apuntando que por la millonaria cantidad que le pagará la revista ¡Hola! por la exclusia "se puede casar con el mismísimo Lucifer".

"Esas cantidades me parece, un disparate, pero bueno, si hay que gente que lo paga fenomenal" reconoce, sin entender la expectación que se ha creado en torno al 'sí quiero' de la marquesa de Griñón: "Qué país de necios tenemos" sentencia.

Sin pelos en la lengua, Carmen confiesa que las declaraciones de la policía nacional que rompió su silencio hace unos días hablando de su 'affaire' con Íñigo en abril de 2022 -ha asegurado que el empresario no le habló bien de Tamara, que está con ella por fama y que no entendía como no le dejaba- son ya "lo último". "Me ha parecido* Me lo creo todo, pero me ha parecido feo y que lo diga unos días antes, y encima lo de lo que no le pone (en el terreno sexual) me parece irreversible" reconoce, apostando porque la pareja durará casada "como mucho año y medio o dos años". "Tengan niños o sin niños, que supongo que le pondrán empeño y harán lo posible por tenerlos" asegura.