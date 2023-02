Carmen Lomana, cansada de José Manuel Díaz-Patón

MADRID, 19 (CHANCE)

Parece que la polémica entre José Manuel Díaz-Patón, Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana sigue presente en los medios de comunicación. Cuando uno habla, el otro contesta y así sucesivamente... no hay manera de parar este enfrentamiento que surgía tras unas declaraciones de Lomana cuando aseguraba que la diseñadora seguía enamorada de Luis Miguel 'El Chatarrero'.

Si esas palabras ya tuvieron una repercusión impresionante, la respuesta del novio de Ágatha nos dejó más que sorprendidos porque, mirando fijamente a la cámaras de Europa Press advertía a Carmen de que se callara porque si no, iba a hablar de "lo nuestro". Unas declaraciones que cada uno ha entendido a su manera, pero que no le han hecho nada de gracia a la protagonista de esta historia.

El pasado viernes, José Manuel Díaz-Patón entraba en 'Sálvame Diario', a través de una llamada telefónica, y dejaba a entrever que había tenido algo con Carmen en el pasado, pero que ya había hablado con ella para dejar a un lado la guerra que tiene con su pareja. Esa misma tarde, Europa Press hablaba en exclusiva con la Socialité y nos confesaba que estaba muy cansada de las declaraciones de "este señor" porque no decía nada que fuera verdad.

Este sábado hemos vuelto a ver a la Lomana en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y se ha mostrado tajante tras la respuesta de José Manuel Díaz Patón, pareja de Ágatha Ruiz de la Prada: "no me nombres eso que me tiene harta. No hay relación y ya está". Además, ha vuelto a dejar claro que "yo con este señor jamás, jamás he salido ni he tenido nada, ni he tengo, ni voy a tener porque no es mi tipo y ya está".

La Socialité ha negado que Díaz Patón se haya puesto en contacto con ella tras el comienzo de la polémica: "no me ha llamado, el novio solo miente", tal y como él mismo decía el pasado viernes en 'Sálvame' cuando Lydia Lozano le llamaba por teléfono. Carmen deja cerrada la puerta a una reconciliación con la diseñadora, pero en cambio sí tiene buenas palabras para los hijos de Ágatha, Cósima y Tristán: "son maravillosos".

Lomana aprovechaba las cámaras y también tenía palabras para Isabel Preysler, con quien coincidió hace unos días en el Teatro Real, lo que le sorprendió bastante: "yo nunca la había visto en la ópera, siempre la había visto con Mario, digo 'yo creo que ya no va a volver' y yo creo que me leyó y dijo: 'yo voy con mi niña'".