Carmen Lomana, cansada, toma una decisión con respecto a Rocío Carrasco

La socialité, además, pide perdón a Lola Medina, madre de Nacho Palau, por sus críticas al valenciano en su firme defensa a Miguel Bosé

MADRID, 27 (CHANCE)

Sincera como pocas, Carmen Lomana ha sido de los pocos rostros conocidos en criticar públicamente a Rocío Carrasco, confesando que le parecía que su brutal testimonio llegaba a deshora y que no entendía esa frialdad al hablar de su nula relación con su hija. Una opinión que la ha situado en el centro de la polémica y que le ha granjeado no pocos ataques por parte de los partidarios de la hija de Rocío Jurado en los últimos días.

Cansada de estar en el ojo del huracán, la socialité ha tomado la decisión de no hablar de "ese tema ya nunca más". Eso sí, antes ha querido aclarar que aunque "no apoyo a nadie en este tema. Me da igual, no es mi problema", tiene claro que tanto Rocío como David Flores son las víctimas de la guerra que Antonio David y Rocío Carrasco mantienen desde hace más de dos décadas: "Eso lo entiende cualquiera que no sea corto mental", ha exclamado una enfadada Carmen, zanjando el asunto con "no me hables de esto que me pongo ya atómica. No aguanto este tema".

Cambiando de tercio, y visiblemente más tranquila, Lomana ha querido tender un puente hacia Nacho Palau y su madre, Lola Medina, tras sus críticas al escultor - al que acusó de vivir de Miguel Bosé - en su defensa del cantante. Así, tras la reciente entrevista de la valenciana en 'Sábado Deluxe', la socialité se ha disculpado con ella "si he dicho algo que la haya molestado. Me dio mucha ternura el otro día".